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Transferts 2026/2027 ← Retour
Transferts 2026/2027
Mouvements dans les clubs du 24 Juillet 2026.
Hockey sur glace : Transferts Magnus, D1 & D2 - Saison 2026/2027.
📅 24/07/2026 à 19:23 ✍️ La rédaction / sl Source : Média Sports Loisirs / Infos clubs
 

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MAGNUS

Briançon
  • L'attaquant suédois Fredrik Stromgren ne sera plus dans l'effectif des diables rouges.
Gap
  • Recruté au mois de Mai, l'attaquant américain Matt Berry ne viendra finalement pas chez les rapaces en raison de circonstances personnelles.
  • Arrivée chez les rapaces de l'attaquant canadien Zach Tsekos en provenance du club allemand des Blue Devils Weiden (DEL2).
 

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DIVISION 1

Equipe
  • Pas de mouvement
 
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DIVISION 2

HCMP
  • L'attaquant américain Ronny Paragallo ne sera plus dans l'effectif des bouquetins.
Courbevoie
  • L’attaquant Arthur Zavani poursuit l’aventure avec les coqs.
Paris
  • L'attaquant Noé Gersanois quitte les français volants pour rejoindre la formations des castors d'Asnières
 
 
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