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Transferts 2026/2027
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Transferts 2026/2027
Mouvements dans les clubs du 24 Juillet 2026.
Hockey sur glace : Transferts Magnus, D1 & D2 - Saison 2026/2027.
📅 24/07/2026 à 19:23
✍️ La rédaction / sl
Source : Média Sports Loisirs / Infos clubs
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RETROUVER NOTRE TABLEAU TRANSFERTS MAGNUS COMPLET
Avancées des transferts / Evolution des équipes / Fiches clubs / Fiches joueurs
MAGNUS
Briançon
L'attaquant suédois
Fredrik Stromgren
ne sera plus dans l'effectif des diables rouges.
Gap
Recruté au mois de Mai, l'attaquant américain
Matt Berry
ne viendra finalement pas chez les rapaces en raison de circonstances personnelles.
Arrivée chez les rapaces de l'attaquant canadien
Zach Tsekos
en provenance du club allemand des Blue Devils Weiden (DEL2).
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Avancées des transferts / Evolution des équipes / Fiches clubs / Fiches joueurs
DIVISION 1
Equipe
Pas de mouvement
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Avancées des transferts / Evolution des équipes / Fiches clubs / Fiches joueurs
DIVISION 2
HCMP
L'attaquant américain
Ronny Paragallo
ne sera plus dans l'effectif des bouquetins.
Courbevoie
L’attaquant
Arthur Zavani
poursuit l’aventure avec les coqs.
Paris
L'attaquant
Noé Gersanois
quitte les français volants pour rejoindre la formations des castors d'Asnières
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Mouvements dans les clubs du 23 Juillet 2026.
23/07/2026 à 19:00
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