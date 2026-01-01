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|Tipsport Liga
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|Hockey sur glace - Tipsport Liga : Prešov & Trenčín maintenus
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|Trenčín et Prešov en s'imposant assurent leur maintien au meilleur niveau slovaque
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|Source : hockeyslovakia.sk
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Phil Rouinssard
|Posté par
Hockey Hebdo
|le 17/04/2026 à 20:33
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Skalica - Trenčín
: 1-5
Prešov - Humenné : 4-2
|TASR
|Prešov l'emporte et assure son maintien en élite, le Dukla aussi
Tout peut se terminer ce soir dans les barrages de Tipsport Liga bien qu'il restera encore trois matchs à disputer arpès cette journée. Si les deux premiers l'emportent ce soir alors c'est reglé, mais même en cas de défaite du Dukla, si Humenné ne prend pas trois points ce soir alors s'en sera terminé. C'est donc Prešov qui tient le destin de ces barrages entre ses sabots.
Trenčín assure son maintien de belle manière en s'imposant largement à Skalica, où le Dukla avait perdu au premier match. Švec et Krajčovič inscrivent deux points chacun.
Prešov sauve également sa peau en s'imposant plus difficilement contre le HC 19, désormais trop loin pour rattraper les deux premiers et qui ne pourra pas monter en élite. Faisant bien tourner le powerplay, les chevaux ont rapidement marqué deux buts dans cette situation résistant au retour des lions. A noter les deux assistances d'Avtsin.
Les barrages se poursuivent dimanche, même si l'enjeu final est connu, seul le classement pourra encore être modifié. Des matchs pour l'honneur donc.
Classement barrages :
- Dukla Trenčín : 21 pts
- HC Prešov : 21 pts
- HC 19 Humenné : 7 pts
- HK Skalica : 5 pts
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