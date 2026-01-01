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|Tipsport Liga
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|Hockey sur glace - Tipsport Liga : Renversement dingue
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|Trenčín reprend la tête des barrages avec un succès renversant
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|Source : hockeyslovakia.sk
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Phil Rouinssard
|Posté par
Hockey Hebdo
|le 21/04/2026 à 21:14
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Prešov - Trenčín : 3-4
Skalica - Humenné : 3-4 TAB
|Photographe : Veronika Mihaliková pour TASR
|Le Dukla remporte un match renversant à Prešov
Le Dukla s'impose dans un succès renversant à Prešov et lui récupère la première place des barrages. Avtsin et Valigura donnent deux buts d'avance aux chevaux dès le premier tiers. A la moitié du match Jokel porte le score à 3-0. Hudec débloque le compteur de l'armée dans les dernières minutes de la période. Hudec rapproche le score au début du dernier tiers. Trenčín surdomine le tiers, mais les locaux s'accrochent à leur avance. A 2'35 du terme, Bezúch arrache logiquement l'égalisation. Le cauchemar local n'est pas terminé, a 39 secondes du terme Ullman donne la victoire au Dukla.
Humenné l'emporte en fusillade à Skalica pour assurer la troisième place du classement. Les lions ont mené tout le match malgré une intense domination des locaux, ceux-ci reviennent en fin de match mais aux tirs au but seul Vrábeľ marque donnant la victoire au HC19.
Il reste une ultime journée aux barrages, seule la première place peut encore changer de main. Jeudi Prešov affronte Humenné et samedi Trenčín reçoit Skalica pour les deux derniers matchs.
Classement barrages :
- Dukla Trenčín : 25 pts
- HC Prešov : 24 pts
- HC 19 Humenné : 11 pts
- HK Skalica : 6 pts
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