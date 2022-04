Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - : Zug vs Zürich 4 - 1 (0-0 1-1 3-0) Le 27/04/2022 Bossard Arena, Zug, MSL [ Zug ] [ Zürich ] Le Taureau reprend du poil La Bossard Arena reçoit l'acte n°5 de la série entre le EVZ et les ZSC Lions. Bossard Arena, Zug, MSL, Hockey Hebdo Stéphane Ducret le 27/04/2022 à 22:46 Tweeter FICHE TECHNIQUE



C. Djoos a joué son rôle défensif avec un blocked-shot et sept tirs en haut de zone offensive Après avoir difficilement sorti Bienne en sept matchs (Fribourg en quatre (ZSC Lions sont à 60 minutes de leur dixième titre de première division suisse. En face, c'est le EV Zug, leader de la saison régulière, qui a "expulsé" en quatre matchs Lugano et Davos .



Zug garde Zürich à distance

Après une première minute intéressant pour les zougois (1er tir après 45 secondes), les joueurs de Dan Tangnes maintiennent leur adversaire loin de leur zone défensive. Les relances et pics offensifs des Stadler, Schlumpf, Hansson, Suri et consorts (2e, 4e, 7e, 12e) sont neutralisés par la défensive zurichoise et par Jakub Kovar. Les Lions se montrent un peu plus dangereux à la 10e, mais Leonardo Genoni est plus imposant. Ce dernier est même sauvé par l'arrière de sa cage (18e). Le power-play zougois offert par Reto Schäppi (2', 9e) est quasiment anecdotique durant les 10 premières minutes du match. Justin Azevedo (15e) s'essaie derrière la cage, mais sans succès. Marco Pedretti (5'+20';20e) est envoyé au vestiaire pour un coup de genou sur Reto Suri et Yannick Weber sur le banc (2';20e) pour coup de crosse. Le jeu est très rythmé, avec peu d'arrêts de jeu. Les deux coachs ont encore fort à faire et les deux portiers devront faire preuve d'une sérénité à toute épreuve (35-16 tirs totaux à la faveur du EV Zug) et c'est toujours 0-0. Les locaux débuteront le T2 avec deux hommes de plus sur la glace durant d'une minute.



Le Lion plie, mais répond efficacement

En ne marquant pas durant les quatre premières minutes en avantage numérique Jan Kovar (21e), Christian Djoos (22e), Carl Klingberg (23e), Gregory Hofmann (24e) et leurs collègues se sont privés de très grosses opportunités. Le box-play zurichois et son dernier rempart sont absolument implacables. Denis Hollenstein est secoué à deux reprises, mais s'en sort sans blessure (26e). Les troupes zurichoises se montrent de plus en plus dangereuses, mais le portier aux six titres reste vaillant (27-29e). C'est finalement Denis Malgin qui ouvre le score. Ce dernier ne se fait pas prier à la ligne bleue, pour éliminer Hansson et aller chercher le premier but dans un trou de souris (0-1;30e). Il est à présent question de maintenir ou d'agrandir l'avantage notamment avec Sven Andrighetto et l'ex-Jokerit Tommi Kivistö (33e). Nico Gross efface l'effort de Justin Sigrist sur la ligne rouge de but (35e). Les second et troisième blocs offensifs zurichois font véritablement perdre les pédales aux joueurs de Suisse centrale. Avant la fin du tiers, Dario Simion (1-1;38e) s'octroie l'égalisation grâce au travail de Jan Kovar en zone offensive. Malgré lui, Phil Baltisberger est envoyé en prison pour retarder le jeu (40e). Dans ce second tiers-temps, la balance est un peu rééquilibrée (26-18 aux tirs totaux pour les joueurs de Dan Tangnes). Tous les dés sont relancés, le match est encore ouvert pour le T3.



Dario Simion, héro du soir

Seuls Gregory Hofmann et le duo Klingberg-Müller inquiètent sérieusement Jakub Kovar (41e). Dominik Schlumpf poursuit son effort (44e), mais manque et Justin Sigrist répond avec un poteau sur Genoni (45e). Marco Müller paie son "retenir" (2';46e) et offre un premier power-play au Z. Ce dernier n'est pas transformé par le quintette PP, ni par le second. Un deuxième avantage zürichois est confirmé à l'encontre de Yannick Zehnder, tant important au Game 4 (2';50e). Le Tessinois Dario Simion prend son doublé dans ce match, en box-play (2-1;52e), à nouveau sur une aide de Jan Kovar et une fatale erreur de relance de la défense du Zürcher SC. Il est déjà acté que Denis Hollenstein et Gregory Hofmann ne partiront pas en vacances ensemble (56e), mais aucun des deux n'est pénalisé. Jakub Kovar est appelé sur le banc (57e), mais rien n'y fait. Dario Simion offre la 3e réussites aux siens, et, deux fois ne sont pas coutume, servi par... Jan Kovar (3-1;57e). Ce même Tchèque, et frère du portier zurichois, trouve le palet en défense et dégage pour la Quat' (4-1;59e). Ce T3 se termine avec un avantage aux tirs totaux de 17-26 pour les Zurichois, mais avec une réussite zougoise.



Gardien Hockey Hebdo

Leonardo Genoni

Le gardien zougois a, une fois de plus, été impérial. Son seul but encaissé n'était pas de son fait et a su conserver, par son calme et sa sérénité, la pleine confiance de ses défenseurs.

