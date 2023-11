FICHE TECHNIQUE



2228 spectateurs Arbitres : MM. Dehaen et Peyre assistés de MM. Fauvel et Zede Buts :

Amiens : 05.00 Danick Bouchard (ass Matias Lehtonen) ; 06.26 Mathieu Boucher (ass Julien Tessier et Jared Freadrich) ; 12.04 Danick Bouchard (ass Thomas Suire et Matias Lehtonen) ; 25.11 Kaylian Leborgne (ass Zachary Lavigne et Jared Freadrich) ; 26.48 Ilies Djemel (ass Antonin Plagnat) ; 38.15 Romain Bault (ass Mathieu Boucher et Bastien Maia) ; 39.04 Danick Bouchard (ass Julien Tessier) ; 42.24 Antonin Plagnat (ass Ilies Djemel et Rayan Belharfi) ; 58.21 Matias Lehtonen (ass Jaakko Niskala et Bastien Maia)

Nice : ; 07.45 Yoan Salve (ass Lucas Kalan et Norbert Abramov) ; 17.58 Jesper Larinmaa (ass Ropee Reini et Evgueni Nikiforov) Pénalités 4 minutes contre Amiens 8 minutes contre Nice