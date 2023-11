FICHE TECHNIQUE



3312 spectateurs Arbitres : MM. Garbay et Peyre assistés de MM. Barthe et Laboulais Buts :

Bordeaux : ; 21.47 Samuel Salonen (ass Axel Prissaint et Julien Guillaume) ; 22.28 Rudy Matima (ass Nikita Jevpalovs et Rudolfs Polcs) ; 30.51 Enzo Carry (ass Mathieu Pompéi et Antti Kauppila) ; 48.28 Aina Benjamin Rambelo (ass Baptiste Bruche et Antti Kauppila) ; 58.27 Rudolfs Polcs (ass Nikita Jevpalovs et Kévin Dusseau)

Angers : 11.20 Philippe Halley (ass Nikita Scherbak et Matt Prapavessis) ; 33.42 Brodie Reid (ass Anthony Bardaro et Matt Prapavessis) Pénalités 11 minutes dont 5 à Lemaitre contre Bordeaux 37 minutes dont 5+20 à Sarlieve contre Angers