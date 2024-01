FICHE TECHNIQUE



3312 spectateurs Arbitres : MM. Furet et Hauchart assistés de MM. Laboulais et Simon Buts :

Bordeaux : ; 05.04 Loïk Poudrier (ass Maxime Legault et Rudy Matima) ; 59.58 Alexei Polodyan (ass Samuel Salonen et Rudy Matima)

Gap : 03.59 Romain Gutierrez (ass Sébastien Rohat et Olegs Sislannikovs) ; 23.42 Loïc Coulaud (ass Romain Gutierrez et Paul Joubert) ; 26.18 Teemu Loizeau (ass Jordan Mugnier et Tuomas Vartiainen) ; 49.37 William Leblanc (ass Paul Nassivet et Loïc Coulaud) ; 51.58 Jordan Mugnier (ass Fabien Bourgeois et Tuomas Vartiainen) Pénalités 16 minutes contre Bordeaux 14 minutes contre Gap