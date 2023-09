FICHE TECHNIQUE



2973 spectateurs Arbitres : MM. Cregut et Hauchart assistés de MM. Collin et Yssembourg Buts :

Amiens : 07.55 Antonin Plagnat (ass Nicolas Leclerc et Bastien Maia) ; 27.50 Justin Bergeron (ass Mathieu Boucher et Jared Freadrich) ; 32.47 Antonin Plagnat (ass Bastien Maia)

Rouen : ; 15.40 Kristaps Sotnieks (ass Tommy Perret et Joris Bedin) ; 17.59 Francis Perron (ass Alexandre Mallet et Kristaps Sotnieks) ; 22.18 Sacha Guimond (ass Alexandre Mallet et Florian Chakiachvili) ; 41.20 Anthony Rech (ass Sacha Guimond et Alexandre Mallet) ; 59.49 Quentin Tomasino (ass Anthony Rech) Pénalités 6 minutes contre Amiens 10 minutes contre Rouen