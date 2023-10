Hockey sur glace - Ligue Magnus MAGNUS : LES BUTS de la 8ème journée. Résumés VIDEO des rencontres du mardi 3 octobre 2023 comptant pour la 8ème journée du championnat français élite de hockey sur glace (Ligue Magnus) Fanseat / MEDIA SPORT LOISIRS, Hockey Hebdo La redaction / cs le 04/10/2023 à 10:47 Tweeter



8ème JOURNEE - Mardi 3 octobre 2023

Statistiques joueurs (points) | Top Sniper





GRENOBLE vs ROUEN

1 - 5 (0-0 1-2 0-3)





GAP vs AMIENS

1 - 3 (0-1 1-1 0-1)





BORDEAUX vs BRIANÇON

2 - 1

(0-0 1-1 1-0)





MARSEILLE vs ANGERS

1 - 4

(1-3 0-1 0-0)



CERGY-PONTOISE vs CHAMONIX

1 - 2

(0-1 1-1 0-0)





NICE vs ANGLET

5 - 3

(1-0 2-0 2-3)







