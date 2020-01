Jeux olympiques Hockey sur glace - JOJ 2020: Jour 2 La seconde journée du tournoi à 6 équipes est terminée. Source : Lausanne 2020 Stéphane Ducret Posté par Hockey Hebdo le 18/01/2020 à 22:00 Tweeter Yves Seira Pour tout savoir sur le tournoi à 6 équipes, cliquez sur l'image! Après que la Suède aie pulvérisé l'Allemagne (



Demain matin sera l'occasion de voir une seconde fois les Nippones, cette fois-ci, face à la nation-hôte de ces JOJ. Les hommes Helvètes sortiront de leur bois et défieront les Etats-Unis (



Etat du tournoi après la 2ème journée:

Femmes

GROUPE A

1. Suède 5 pts

2. Slovaquie 1 pt

3. Allemagne 0 pt



GROUPE B

1. Japon 3 pts

2. Suisse 2 pts

3. Rép. tchèque 1 pt



Hommes

GROUPE A

1. Etats-Unis 3 pts.

2. Suisse 0 pt

3. Finlande 0 pt



GROUPE B

1. Russie 3 pts

2. Danemark 0 pt

3. Canada 0 pt



En vert, en demi-finale Après que la Suède aie pulvérisé l'Allemagne ( article ici ), la Russie vaincu le Canada dès le 1er tiers-temps ( article ici ). Ces deux gagnants sont premières de leurs groupes respectifs. Le Japon a, de son côté, fait subir un second revers à la République tchèque et offre un accès en demi-finale à la Suisse. Pour le match de 20h, les USA ont eu fort à faire pour vaincre la Finlande.











