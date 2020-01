Jeux olympiques Hockey sur glace - JOJ 2020: Jour 3 Des qualifiés et des déçus ont fait la 3e journée du tournoi de hockey sur glace à 6 nations. Source : Lausanne 2020 Stéphane Ducret Posté par Hockey Hebdo le 19/01/2020 à 23:10 Tweeter Yves Seira Pour tout savoir sur le tournoi à 6 équipes, cliquez sur l'image! Cette troisième journée de hockey sur glace à Lausanne a vu deux qualifications définitives en demi-finales féminines. La Suisse, contre le Japon



Demain, il sera l'heure du dernier pas vers la Grande finale pour la Suède, la Suisse, le Japon et la Slovaquie. La Suisse et la Finlande masculines devront se départager la 2ème place, et le Canada devra confirmer sa place en demis. (



Etat du tournoi après la 3ème journée:

Femmes

GROUPE A

1. Suède 5 pts

2. Slovaquie 4 pts

3. Allemagne 0 pt



GROUPE B

1. Japon 6 pts

2. Suisse 2 pts

3. Rép. tchèque 1 pt



Hommes

GROUPE A

1. Etats-Unis 6 pts

2. Suisse 0 pt

3. Finlande 0 pt



GROUPE B

1. Russie 3 pts

2. Canada 3 pts

3. Danemark 0 pt



En vert, en demi-finale Cette troisième journée de hockey sur glace à Lausanne a vu deux qualifications définitives en demi-finales féminines. La Suisse, contre le Japon (article) , et la Slovaquie face à l'Allemagne ( galerie photos ) ont validé leurs billets. Chez les hommes, le Danemark a pris une seille par le Canada ( galerie photos ) et les Etats-Unis ont fait pareil avec la Nati.Demain, il sera l'heure du dernier pas vers la Grande finale pour la Suède, la Suisse, le Japon et la Slovaquie. La Suisse et la Finlande masculines devront se départager la 2ème place, et le Canada devra confirmer sa place en demis. ( Classements et programmes ).Etat du tournoi après la 3ème journée:GROUPE A3. Allemagne 0 ptGROUPE B3. Rép. tchèque 1 ptGROUPE A2. Suisse 0 pt3. Finlande 0 ptGROUPE B2. Canada 3 pts3. Danemark 0 pt © 2020 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour . Réactions sur la news Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo