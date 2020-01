Jeux olympiques Hockey sur glace - JOJ 2020: Jour 4 Les meilleurs sont souvent ceux que l'on croit... Plus de détails dans notre news du 4e jour. Source : Lausanne 2020 Stéphane Ducret Posté par Hockey Hebdo le 21/01/2020 à 09:52 Tweeter Yves Seira Pour tout savoir sur le tournoi à 6 équipes, cliquez sur l'image! Le quatrième jour de match a à nouveau vu une défaite de la Suisse (fém.) face à la Suède (



Dès 11h ce 21 janvier, il sera venu le temps des phases finales H & F. (



Etat du tournoi après la 4ème journée:

Femmes

Demi-finale 1: Suède 2-0 Suisse

Demi-finale 2: Japon 5-0 Slovaquie



Hommes

GROUPE A

1. Etats-Unis 6 pts

2. Finlande 3 pt

3. Suisse 0 pt



GROUPE B

1. Russie 3 pts

2. Canada 3 pts

3. Danemark 0 pt



Le quatrième jour de match a à nouveau vu une défaite de la Suisse (fém.) face à la Suède ( article ), le sort des équipes de hockey sur glace masculines, de football, de tennis, n'est donc toujours pas conjuré. Les Japonaises ont défait les Slovaques ( article ). La Russie (masc.) a composté son billet pour les demi-finales contre le Danemark ( article ) et la Finlande a fait de même avec la Suisse ( galerie photos ).Dès 11h ce 21 janvier, il sera venu le temps des phases finales H & F. ( Classements et programmes ).











