Magnitogorsk - Nur-Sultan : 3-1

Ekaterinbourg - Kazan : 2-3

Tchelyabinsk - Nijnekamsk : 5-3

Nijni Novgorod - Podolsk : 6-3

Pékin - Spartak Moscou : 3-5

Dynamo Moscou - Helsinki : 6-1



hctraktor.org Le Traktor domine Nijnekamsk et rejoint les playoffs

Le Traktor tout proche de la qualification reçoit le Neftekhimik, éliminé. Dès la troisième minute de jeu, Kosov en break met les locaux devant. En powerplay, Bailen double la mise. L'invitable Hudacek parvient à débloquer le compteur visiteur mais avant la première sirène, Sedlak dévie au fond pour redonner de l'air aux siens. Le Traktor continue sa domination au deuxième tiers, Hyka dépose une offrande dans l'axe à Osnovin qui marque à son tour. Shafigullin en break permet aux siens de revenir un peu dans le match. Les loups reviennent fort au dernier vingt, en powerplay Volgin envoie un missile de la bleue, Semyonov dévie au fond pour ramener son équipe à une longueur. Kosov qui avait ouvert les hostilités seul en break, les conclut exactement de la même façon. Tchelyabinsk composte son billet pour les playoffs 2021.

Le Torpedo est passé par plusieurs émotions à Podolsk mais finit par accrocher la victoire et se qualifie également pour les playoffs. Jafyarov compte trois points, Urakov marque deux fois, le rookie Chekhovitch est également à deux points.

Kazan s'impose sur un score serré sur la glace d'Ekaterinbourg. Une fois encore Stéphane Da Costa a été décisif avec deux points dont le but de la victoire (lire

8ème victoire consécutive pour Magnitogorsk qui, devant ses partisans, domine le Barys. Une fois encore les métallurgistes font la différence en dernier tiers. Pashnin et Goldobin marquent en dernière période pour assurer la victoire locale. A noter également les deux assistances de Beck.



Le Dynamo Moscou poursuit sa très bonne série en écrasant les Jokerit, un nouveau très bon succès qui lui permet de se qualifier pour les séries. Lindberg, Mironov et Päjäärvi comptent chacun deux points.

Laborieuse victoire du Spartak face à Pékin mais elle lui permet de conforter un peu sa huitième place profitant de la défaite des banlieusards. Lehterä, Radil comptent trois points, deux pour Hanzl.



*** : Lukas Radil (Spartak Moscou)

** : Damir Jafyarov (Torpedo Nijni Novogorod)

*** : Lukas Radil (Spartak Moscou)

** : Damir Jafyarov (Torpedo Nijni Novogorod)

* : Yaroslav Kosov (Traktor Tchelyabinsk)











