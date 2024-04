Ligue Magnus Hockey sur glace - LM - Finale Poffs - Rouen vs Bordeaux à égalité - 9 et 10 avril 2024 FINALE MAGNUS - Rouen remporte les 3ème et 4ème manches et revient à égalité dans la série finale du championnat élite français "ligue Magnus" de hockey sur glace. Saison 2023-2024. Source : Média Sports Loisirs La rédaction / cs Posté par Hockey Hebdo le 10/04/2024 à 23:01 Tweeter

FINALE - Matchs 3 et 4

Mardi 9 et mercredi 10 avril 2024



Après le match 3 de la série



Bordeaux et Rouen sont à égalité 2 - 2 dans la série.



Playoffs FINALE

Match3 Mardi 09/04/2024 - 20h30 Bordeaux Rouen 3 - 6 (0-3 2-1 1-2) Playoffs FINALE

Match4 Mercredi 10/04/2024 - 20h30 Bordeaux Rouen 1 - 2 Prol (0-0 0-1 1-0 0-1) (0-0 0-1 1-0 0-1)



NB : Cliquez sur le nom de club pour obtenir sa composition et ses fiches joueurs.

NB : Cliquez sur le score pour obtenir la feuille de match.



SUIVI DE LA SERIE



FINALE Evol M1

05/04 M2

06/04 M3

09/04 M4

10/04 M5

13/04 M6

15/04 M7

17:04 Rouen 2 2 2 6 2* 0 0 0 Bordeaux 2 3 4 3 1 0 0 0

* Prolongation - ** TaB - domicile



Nos LIENS



Le Classement (saison régulière) Calendrier complet | Magnus Toute l'information

Statistiques joueurs Top Sniper

Rencontres diffusées sur

© 2024 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur la news StephLions69 a écrit le 10/04/2024 à 19:26 Je sais que certains diront que je joue les cassandres mais je suis inquiet quand je vois les clubs en finale eu égard à leur situation financière.

Au dernier bilan nous avions au moins six clubs en déficit, à savoir Amiens à -45626 euros, Anglet à -12772 euros, Briançon à -46025 euros, Gap à -8976 euros, Rouen à -95415 euros et Cergy-Pontoise à -366211 euros !

Pour ce qui est du second finaliste sa situation était positive de +24482 euros en 2023. Mais si on étudie son histoire financière le club des Boxers en est à -493921 euros avec 3 bilans fortement négatifs depuis 2016.

On va donc avoir cette année un champion en faillite ?

Et que dire du club des jokers où se situe les locaux de la fédération française de hockey qui en est à 2 exercices négatifs sur 3 depuis 2021 et donc à un cumul de -592408 euros.

Mais que fait la fédé pour aider nos clubs ? Et dire que Lyon s'est fait casser pour -4000 euros quand Bordeaux en était à la même date à -475000 euros ! Non vraiment on a les titres européens qu'on mérite quand on voit le pitoyable état des finances de nos pauvres clubs. Merci messieurs de la fédération de tout votre brillant travail de contrôle de gestion qui on le voit "porte ses fruits" !

A part ça rien de nouveau et place au sport : que le meilleur (qui a pu se payer les bons joueurs) gagne. Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo