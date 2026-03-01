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Ligue Magnus
Hockey sur glace - LM - Maintien - Programme et Résultat 3ème Journée
 
PROGRAMME et Résultats de la poule de MAINTIEN Tour 1- Match 3 du championnat français de division 1 de Hockey sur glace - Saison 2025-2026.
 
Source : Média Sports Loisirs / la rédaction La rédaction / sl
Posté par Hockey Hebdo le 24/03/2026 à 05:14
 
POULE de MAINTIEN - 3ème Journée
Vendredi 20 & Mardi 24 Mars 2026
 
Poule de maintien  Vendredi 20/03/2026 - 20h30 Cergy-Pontoise Anglet 1 - 3 (1-0 0-1 0-2)
Poule de maintien  Mardi 24/03/2026 - 20h05 Chamonix Gap 0 - 0

Cliquez sur le nom de club pour obtenir sa composition et ses fiches joueurs.
NB : Cliquez sur le score pour obtenir la feuille de match.
 
RESULTATS & CLASSEMENT EN COURS
 
  Club Points V tr.
3pt		 V Pr.
2pt		 D Pr.
1 pt		 D tr.
0 pt		 Pts en cours MJ Class. en cours
9 Cergy-Pontoise  ♦♦ 46 2 0 0 1 52 3 1
10 Anglet  ♦♦ 45 1 0 0 2 48 3 2
11 Gap   41 1 0 0 1 44 2 3
12 Chamonix   41 1 0 0 1 44 2 4


 

PROGRAMME COMPLET ET RESULTATS
 
Poule de maintien  Vendredi 13/03/2026 - 20h30 Anglet Gap 3 - 5 (1-0 1-3 1-2)
Poule de maintien  Vendredi 13/03/2026 - 20h30 Cergy-Pontoise Chamonix 2 - 0 (2-0 0-0 0-0)
 
Poule de maintien  Mardi 17/03/2026 - 20h05 Chamonix Anglet 5 - 3 (2-1 2-1 1-1)
Poule de maintien  Mardi 17/03/2026 - 20h00 Gap Cergy-Pontoise 2 - 3 (1-1 0-1 1-1)
 
Poule de maintien  Vendredi 20/03/2026 - 20h30 Cergy-Pontoise Anglet 1 - 3 (1-0 0-1 0-2)
 
Poule de maintien  Mardi 24/03/2026 - 20h00 Chamonix Gap 0 - 0
 
Poule de maintien  Vendredi 27/03/2026 - 20h30 Anglet Cergy-Pontoise 0 - 0
Poule de maintien  Vendredi 27/03/2026 - 20h00 Gap Chamonix 0 - 0
 
Poule de maintien  Vendredi 03/04/2026 - 20h05 Chamonix Cergy-Pontoise 0 - 0
Poule de maintien  Vendredi 03/04/2026 - 20h00 Gap Anglet 0 - 0
 
Poule de maintien  Mardi 07/04/2026 - 20h30 Cergy-Pontoise Gap 0 - 0
Poule de maintien  Mardi 07/04/2026 - 20h30 Anglet Chamonix 0 - 0
 
 

  
            
 
      
 
 

Photo hockey LM - Maintien - Programme et Résultat 3ème Journée - Ligue Magnus

 
 
 
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