POULE de MAINTIEN - 6ème Journée

Mardi 07 Avril 2026



Cliquez sur le nom de club pour obtenir sa composition et ses fiches joueurs.

NB : Cliquez sur le score pour obtenir la feuille de match.

RESULTATS & CLASSEMENT EN COURS

Club Points V tr.

3pt V Pr.

2pt D Pr.

1 pt D tr.

0 pt Pts en cours MJ Class. en cours 9 Cergy-Pontoise ♦♦ ♦ ♦♦ ♦ 46 3 1 1 1 58 6 1 10 Anglet ♦♦ ♦ ♦ ♦♦ 45 2 2 0 3 53 6 2 11 Chamonix ♦ ♦♦ ♦ ♦♦ 41 3 0 2 1 52 6 3 12 Gap ♦ ♦♦ ♦♦ ♦ 41 1 1 0 4 46 6 4



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PROGRAMME COMPLET ET RESULTATS



