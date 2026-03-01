POULE de MAINTIEN - 3ème Journée

Vendredi 20 & Mardi 24 Mars 2026



Cliquez sur le nom de club pour obtenir sa composition et ses fiches joueurs.

NB : Cliquez sur le score pour obtenir la feuille de match.

RESULTATS & CLASSEMENT EN COURS

Club Points V tr.

3pt V Pr.

2pt D Pr.

1 pt D tr.

0 pt Pts en cours MJ Class. en cours 9 Cergy-Pontoise ♦♦ ♦ 46 2 0 0 1 52 3 1 10 Anglet ♦♦ ♦ 45 1 0 0 2 48 3 2 11 Gap ♦ ♦ 41 1 0 0 2 44 3 3 12 Chamonix ♦ ♦ 41 2 0 0 1 47 3 4



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PROGRAMME COMPLET ET RESULTATS



