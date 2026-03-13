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Ligue Magnus
Hockey sur glace - LM - Maintien - Résultats 4ème Journée
Résultats des Play-down - Match 4 du championnat Elite français de Hockey sur glace Ligue Magnus - Saison 2025-2026.
Source : Média Sports Loisirs / la rédaction
La rédaction / sl
Posté par Hockey Hebdo
le 27/03/2026 à 15:42
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POULE de MAINTIEN - 4ème Journée
Vendredi 27 Mars 2026
Poule de maintien
Vendredi 27/03/2026 - 20h00
Gap
Chamonix
1 - 2
(0-1 1-0 0-1)
Poule de maintien
Vendredi 27/03/2026 - 20h30
Anglet
Cergy-Pontoise
2 - 3
(0-0 1-3 1-0)
Cliquez sur le nom de club pour obtenir sa composition et ses fiches joueurs.
NB : Cliquez sur le score pour obtenir la feuille de match.
RESULTATS & CLASSEMENT EN COURS
Club
Points
V tr.
3pt
V Pr.
2pt
D Pr.
1 pt
D tr.
0 pt
Pts en cours
MJ
Class. en cours
9
Cergy-Pontoise
♦♦
♦
♦
46
3
0
0
1
55
4
1
10
Chamonix
♦
♦♦
♦
41
3
0
0
1
50
4
2
11
Anglet
♦♦
♦
♦
45
1
0
0
3
48
4
3
12
Gap
♦
♦♦
♦
41
1
0
0
3
44
3
4
♦
PROGRAMME COMPLET ET RESULTATS
Poule de maintien
Vendredi 13/03/2026 - 20h30
Anglet
Gap
3 - 5
(1-0 1-3 1-2)
Poule de maintien
Vendredi 13/03/2026 - 20h30
Cergy-Pontoise
Chamonix
2 - 0
(2-0 0-0 0-0)
Poule de maintien
Mardi 17/03/2026 - 20h05
Chamonix
Anglet
5 - 3
(2-1 2-1 1-1)
Poule de maintien
Mardi 17/03/2026 - 20h00
Gap
Cergy-Pontoise
2 - 3
(1-1 0-1 1-1)
Poule de maintien
Vendredi 20/03/2026 - 20h30
Cergy-Pontoise
Anglet
1 - 3
(1-0 0-1 0-2)
Poule de maintien
Mardi 24/03/2026 - 20h00
Chamonix
Gap
7 - 2
(3-0 1-1 3-1)
Poule de maintien
Vendredi 27/03/2026 - 20h30
Anglet
Cergy-Pontoise
2 - 3
(0-0 1-3 1-0)
Poule de maintien
Vendredi 27/03/2026 - 20h00
Gap
Chamonix
1 - 2
(0-1 1-0 0-1)
Poule de maintien
Vendredi 03/04/2026 - 20h05
Chamonix
Cergy-Pontoise
0 - 0
Poule de maintien
Vendredi 03/04/2026 - 20h00
Gap
Anglet
0 - 0
Poule de maintien
Mardi 07/04/2026 - 20h30
Cergy-Pontoise
Gap
0 - 0
Poule de maintien
Mardi 07/04/2026 - 20h30
Anglet
Chamonix
0 - 0
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