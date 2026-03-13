POULE de MAINTIEN - 4ème Journée

Vendredi 27 Mars 2026



Cliquez sur le nom de club pour obtenir sa composition et ses fiches joueurs.

NB : Cliquez sur le score pour obtenir la feuille de match.

RESULTATS & CLASSEMENT EN COURS

Club Points V tr.

3pt V Pr.

2pt D Pr.

1 pt D tr.

0 pt Pts en cours MJ Class. en cours 9 Cergy-Pontoise ♦♦ ♦ ♦ 46 3 0 0 1 55 4 1 10 Chamonix ♦ ♦♦ ♦ 41 3 0 0 1 50 4 2 11 Anglet ♦♦ ♦ ♦ 45 1 0 0 3 48 4 3 12 Gap ♦ ♦♦ ♦ 41 1 0 0 3 44 3 4



♦





PROGRAMME COMPLET ET RESULTATS



