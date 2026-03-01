POULE de MAINTIEN - 1ère Journée

Vendredi 13 mars 2026



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NB : Cliquez sur le score pour obtenir la feuille de match.

RESULTATS & CLASSEMENT EN COURS

Club Points V tr.

3pt V Pr.

2pt D Pr.

1 pt D tr.

0 pt Pts en cours MJ Class. en cours 9 Cergy-Pontoise ♦ 46 1 0 0 0 49 1 1 10 Anglet ♦ 45 0 0 0 1 45 1 2 11 Gap ♦ 41 1 0 0 0 44 1 3 12 Chamonix ♦ 41 0 0 0 1 41 1 4



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PROGRAMME COMPLET ET RESULTATS



