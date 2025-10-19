Accueil
Ligue Magnus
Hockey sur glace - LM - Résultat 24ème journée avancée - Dimanche 19 octobre 2025
Résultat de ce dimanche 19 octobre, comptant pour la 24ème journée du Championnat français Elite "Ligue Magnus" de Hockey sur glace.
Source : Média Sports Loisirs / FFHG
La redaction / cs
Posté par Hockey Hebdo
le 19/10/2025 à 09:00
DIMANCHE 19 OCTOBRE 2025
24ème JOURNEE
24
Dimanche 19/10/2025 - 18h30
Bordeaux
Nice
6 - 2
(0-1 2-1 4-0)
© 2025 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.
