Ligue Magnus
Hockey sur glace - LM - Résultat 4ème journée retard - 28 sept 2025
 
Résultat de ce dimanche 28 septembre de la 4ème journée "retard" du Championnat français Elite "Ligue Magnus" de hockey sur glace.
 
DIMANCHE 28 SEPTEMBRE 2025
4ème JOURNEE RETARD
 
 
4 Dimanche 28/09/2025 - 18h30 Gap Nice 0 - 2 (0-1 0-1 0-0)

      
