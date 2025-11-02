Accueil
Ligue Magnus
Hockey sur glace - LM - Résultat 9ème journée retard - Dimanche 2 nov. 2025
Résultat de ce dimanche 2 novembre, comptant pour la 9ème journée retard du Championnat français Elite "Ligue Magnus" de Hockey sur glace.
Source : Media Sports Loisirs / FFHG
La rédaction/cs
Posté par Hockey Hebdo
le 02/11/2025 à 19:08
Tweeter
DIMANCHE 2 NOVEMBRE 2025
9ème JOURNEE
9
Dimanche 02/11/2025 - 16h30
Angers
Marseille
3 - 2
TaB
(2-1 0-1 0-0 1-0)
NB : Cliquez sur le nom de club pour obtenir sa composition et ses fiches joueurs.
NB : Cliquez sur le score pour obtenir la feuille de match.
© 2025 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.
