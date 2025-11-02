 
Ligue Magnus
Hockey sur glace - LM - Résultat 9ème journée retard - Dimanche 2 nov. 2025
 
Résultat de ce dimanche 2 novembre, comptant pour la 9ème journée retard du Championnat français Elite "Ligue Magnus" de Hockey sur glace.
 
Source : Media Sports Loisirs / FFHG La rédaction/cs
Posté par Hockey Hebdo le 02/11/2025 à 19:08

                           

 

DIMANCHE 2 NOVEMBRE 2025
9ème JOURNEE
 
 
9 Dimanche 02/11/2025 - 16h30 Angers Marseille 3 - 2 TaB (2-1 0-1 0-0 1-0)
      
