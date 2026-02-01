Accueil
Ligue Magnus
Hockey sur glace - LM : Résultat et Programme 19 & 24ème journée - 3 & 5 février 2026
Résultat de ce mardi 3 & Programme du jeudi 5 Février 2026 comptant pour la 19 & 24ème journée du Championnat français Elite "Ligue Magnus" de Hockey sur glace.
Source : Média Sports Loisirs / la rédaction
La rédaction / sl
Posté par Hockey Hebdo
le 04/02/2026 à 10:29
MARDI 3 & JEUDI 5 FEVRIER 2026
19 & 24ème JOURNEE
24
Mardi 03/02/2026 - 20h00
Gap
Cergy-Pontoise
2 - 1
(0-1 1-0 1-0)
19
Jeudi 05/02/2026 - 20h00
Rouen
Angers
0 - 0
CLASSEMENT AVANT CETTE JOURNEE
