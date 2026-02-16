Accueil
Ligue Magnus
Hockey sur glace - LM : Résultat match retard 33ème journée - 16 février 2026
Résultat match en retard du lundi 16 Février 2026 comptant pour la 33ème journée du Championnat français Elite "Ligue Magnus" de Hockey sur glace.
Source : Média Sports Loisirs / la rédaction
La rédaction / sl
Posté par Hockey Hebdo
le 16/02/2026 à 23:07
LUNDI 16 FEVRIER 2026
33ème JOURNEE
33
Lundi 16/02/2026 - 20h30
Angers
Rouen
2 - 4
(0-1 1-2 1-1)
Cliquez sur le nom de club pour obtenir sa composition et ses fiches joueurs.
NB : Cliquez sur le score pour obtenir la feuille de match.
CLASSEMENT AVANT CETTE JOURNEE
