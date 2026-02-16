 
Accueil   Editorial   Liens   Stages et Tournois   Boutique   Petites annonces   Partenaires   Nos flash infos  fb  twitter   RSS
 
 


Ligue Magnus
Hockey sur glace - LM : Résultat match retard 33ème journée - 16 février 2026
 
Résultat match en retard du lundi 16 Février 2026 comptant pour la 33ème journée du Championnat français Elite "Ligue Magnus" de Hockey sur glace.
 
Source : Média Sports Loisirs / la rédaction La rédaction / sl
Posté par Hockey Hebdo le 16/02/2026 à 23:07

                           

 

 LUNDI 16 FEVRIER 2026
33ème JOURNEE
 
 
33 Lundi 16/02/2026 - 20h30 Angers Rouen 2 - 4 (0-1 1-2 1-1)
   
Cliquez sur le nom de club pour obtenir sa composition et ses fiches joueurs.
NB : Cliquez sur le score pour obtenir la feuille de match.
 
 

  
            
 
      
 
 

CLASSEMENT AVANT CETTE JOURNEE

Photo hockey LM : Résultat match retard 33ème journée - 16 février 2026 - Ligue Magnus
 
 
© 2026 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.
 
Retour
 
Réactions sur la news
 
 
Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.

     
...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut...    
 
accueil - actualités - chroniques - interview - mentions légales     |    Site réalisé par Amenothes Conception
 