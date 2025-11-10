Accueil
Editorial
Liens
Stages et Tournois
Boutique
Petites annonces
Partenaires
Nos flash infos
RSS
Ligue Magnus
Hockey sur glace - LM - Résultats 15ème journée - 10 et 11 novembre 2025
Résultats de ce lundi 10 et du mardi 11 novembre 2025 comptant pour la 15ème journée du Championnat français Elite "Ligue Magnus" de Hockey sur glace.
Source : Média Sports Loisirs / FFHG
La rédaction / cs
Posté par Hockey Hebdo
le 11/11/2025 à 16:49
Tweeter
LUNDI 10 et MARDI 11 NOVEMBRE 2025
15ème JOURNEE
15
Lundi 10/11/2025 - 20h00
Rouen
Amiens
6 - 2
(3-1 1-0 2-1)
15
Lundi 10/11/2025 - 20h00
Briançon
Nice
2 - 5
(1-1 1-3 0-1)
15
Lundi 10/11/2025 - 20h05
Chamonix
Anglet
1 - 0
(0-0 1-0 0-0)
15
Mardi 10/11/2025 - 16h30
Bordeaux
Marseille
5 - 2
(1-1 2-1 2-0)
15
Mardi 11/11/2025 - 18h30
Angers
Gap
2 - 1
TaB
(0-0 0-0 1-1 1-0)
Cliquez sur le nom de club pour obtenir sa composition et ses fiches joueurs.
NB : Cliquez sur le score pour obtenir la feuille de match.
© 2025 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.
Retour
Réactions sur la news
Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.
trueanal.org
...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut...
Hockeyhebdo
sur
Tweets by HockeyHebdo
accueil
-
actualités
-
chroniques
-
interview
-
mentions légales
| Site réalisé par
Amenothes Conception