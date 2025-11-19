 
Ligue Magnus
Hockey sur glace - LM - Résultats 17ème journée - 19 novembre 2025
 
Résultats de ce mercredi 19 novembre 2025 comptant pour la 17ème journée du Championnat français Elite "Ligue Magnus" de Hockey sur glace.
 
 MERCREDI 19 NOVEMBRE 2025
17ème JOURNEE
 
 
     
17 Mercredi 19/11/2025 - 19h00 Rouen Chamonix 6 - 4 (1-2 4-1 1-1)
17 Mercredi 19/11/2025 - 20h15 Bordeaux Anglet 5 - 2 (2-0 2-0 1-2)
17 Mercredi 19/11/2025 - 19h30 Briançon Marseille 5 - 4 Prl (1-0 3-2 0-2 1-0)
17 Mercredi 19/11/2025 - 20h00 Nice Cergy-Pontoise 3 - 2 Prl (0-1 2-0 0-1 1-0)
17 Mercredi 19/11/2025 - 20h30 Angers Amiens 5 - 1 (2-0 2-1 1-0)

