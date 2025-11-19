Accueil
Editorial
Liens
Stages et Tournois
Boutique
Petites annonces
Partenaires
Nos flash infos
RSS
Ligue Magnus
Hockey sur glace - LM - Résultats 17ème journée - 19 novembre 2025
Résultats de ce mercredi 19 novembre 2025 comptant pour la 17ème journée du Championnat français Elite "Ligue Magnus" de Hockey sur glace.
Source : Média Sports Loisirs / FFHG
La redaction / cs
Posté par Hockey Hebdo
le 19/11/2025 à 22:53
Tweeter
MERCREDI 19 NOVEMBRE 2025
17ème JOURNEE
1
7
Mercredi 19/11/2025 - 19h00
Rouen
Chamonix
6 - 4
(1-2 4-1 1-1)
17
Mercredi 19/11/2025 - 20h15
Bordeaux
Anglet
5 - 2
(2-0 2-0 1-2)
17
Mercredi 19/11/2025 - 19h30
Briançon
Marseille
5 - 4
Prl
(1-0 3-2 0-2 1-0)
17
Mercredi 19/11/2025 - 20h00
Nice
Cergy-Pontoise
3 - 2
Prl
(0-1 2-0 0-1 1-0)
17
Mercredi 19/11/2025 - 20h30
Angers
Amiens
5 - 1
(2-0 2-1 1-0)
Cliquez sur le nom de club pour obtenir sa composition et ses fiches joueurs.
NB : Cliquez sur le score pour obtenir la feuille de match.
© 2025 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.
Retour
Réactions sur la news
Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.
trueanal.org
...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut...
Hockeyhebdo
sur
accueil
-
actualités
-
chroniques
-
interview
-
mentions légales
| Site réalisé par
Amenothes Conception