Ligue Magnus
Hockey sur glace - LM - Résultats de ce DIMANCHE 5 OCTOBRE 2025
 
Résultats de ce dimanche, une première de rattrapage de la 2ème journée et la seconde pour le compte de la 10ème journée "avancée" du Championnat français Elite "Ligue Magnus" de Hockey sur glace.
 
DIMANCHE 5 OCTOBRE 2025
2ème et 10ème JOURNEES
 


 
2 Dimanche 05/10/2025 - 19h00 Amiens Nice 3 - 5 (1-2 1-1 0-2)
10 Dimanche 05/10/2025 - 15h00 Cergy-Pontoiset Angers 1 - 3 (0-1 1-1 0-1)

      
Cliquez sur le nom de club pour obtenir sa composition et ses fiches joueurs.
NB : Cliquez sur le score pour obtenir la feuille de match.
 
 

  
            
 
      
 
 

