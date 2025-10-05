Accueil
Editorial
Liens
Stages et Tournois
Boutique
Petites annonces
Partenaires
Nos flash infos
RSS
Ligue Magnus
Hockey sur glace - LM - Résultats de ce DIMANCHE 5 OCTOBRE 2025
Résultats de ce dimanche, une première de rattrapage de la 2ème journée et la seconde pour le compte de la 10ème journée "avancée" du Championnat français Elite "Ligue Magnus" de Hockey sur glace.
Source : Média Sports Loisirs / FFHG
La redaction / cs
Posté par Hockey Hebdo
le 05/10/2025 à 21:37
Tweeter
DIMANCHE 5 OCTOBRE 2025
2ème et 10ème JOURNEES
2
Dimanche 05/10/2025 - 19h00
Amiens
Nice
3 - 5
(1-2 1-1 0-2)
10
Dimanche 05/10/2025 - 15h00
Cergy-Pontoise
t
Angers
1 - 3
(0-1 1-1 0-1)
Cliquez sur le nom de club pour obtenir sa composition et ses fiches joueurs.
NB : Cliquez sur le score pour obtenir la feuille de match.
© 2025 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.
Retour
Réactions sur la news
Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.
trueanal.org
...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut...
Hockeyhebdo
sur
accueil
-
actualités
-
chroniques
-
interview
-
mentions légales
| Site réalisé par
Amenothes Conception