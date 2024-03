Ligue Magnus Hockey sur glace - LM 1/2 Finales : bilan des confrontations en saison Retour sur les confrontations directes entre protagonistes des demi-finales et tendances des séries Source : La rédaction La rédaction/jcs Posté par Hockey Hebdo le 22/03/2024 à 13:43 Tweeter Résultats en saison régulière Matchs Gagnés M1 M2 M3 M4 buts+ Matchs Gagnés M1 M2 M3 M4 buts+ 1. Rouen 2 5 4* 1 2 12 3. Grenoble 3 4* 3 2 8 17 8. Cergy-Pontoise 2 1 3 2 4 9 6. Amiens 1 3 0 5 2 10 * : match en prolongation ou tirs au but / score : à domicile / score : victoire Les tendances Sans surprise, Rouen et Grenoble sont en demi-finale. La grosse sensation vient de Cergy-Pontoise qui a éliminé Angers en 6 matchs. Dans l'autre quart de finale, Bordeaux et Marseille sont allés au bout des 7 matchs.



Les normands auront fort à faire avec Cergy qui a un bilan positif sur leurs confrontations avec 7 points en 4 matchs, dont 2 victoires sur les 2 derniers matchs. Les Jokers ont surtout éliminé un des favoris au titre au tour précédent, ce qui leur procure un capital de confiance élevé. S.Ylönen est en grande forme, on s'attend a un duel de gardiens dans cette demi-finale.



Grenoble a passé un premier tour plutôt tranquille avec 4 victoires en 4 matchs. Les BDL ont pu se reposer quand leur adversaire enchaînait les déplacements. Certains mettront en avant la dynamique positive des bordelais allié au manque de rythme de Grenoble au repos depuis 10 jours. On peut aussi voir la fraicheur et l'envie d'en découdre des grenoblois dans une série au calendrier chamboulé par l'indisponibilité de la patinoire des Boxers.

Le bilan des grenoblois est positif face à Bordeaux avec 3 victoires dont un cinglant 8-2 lors de leur dernière confrontation. Attention cependant aux 2 premiers matchs qui vont se jouer à Bordeaux, d'autant que le gardien titulaire de Grenoble est annoncé indisponible.



Rouen et Grenoble sont certes donnés favoris, mais on a vu lors du tour précédent que tout était possible. Beaucoup rêvent d'une finale entre Cergy-Pontoise - Bordeaux, qui sait... Rencontres diffusées sur

Le Classement | Calendrier complet | Magnus Toute l'information

Statistiques joueurs (points) | Top Sniper © 2024 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur la news Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo