Ligue Magnus Hockey sur glace - LM P.Offs : confrontations directes en saison régulière Retour sur les confrontations directes entre protagonistes des playoffs et tendances des séries Source : Média Sports Loisirs / ffhg Jean-Christophe Salomé Posté par Hockey Hebdo le 07/03/2023 à 13:00 Tweeter Résultats en saison régulière Points M1 M2 M3 M4 buts+ Points M1 M2 M3 M4 buts+ 1. Grenoble 12 (4V) 4 7 3 2 16 3. Angers 9 (3V) 1 4 2* 4 11 8. Mulhouse 0 1 4 2 1 10 6. Bordeaux 3 2* 3 1 2 8 * : match en prolongation ou tirs au but / score : à domicile / score : victoire 2. Rouen 12 (4V) 6 5 6 7 24 4. Cergy-Pontoise 9 (3V) 3 5 4 4 16 7. Amiens 0 5 2 1 2 10 5.Gap 3 2 4 6 1 13 Les tendances

Bien que vainqueur des 4 matchs, Grenoble ne s'est imposé que d'un but sur Mulhouse sur les deux derniers matchs. Même si les BDL sont favoris, Mulhouse pourrait ne pas abdiquer en 4 matchs secs.

=> Grenoble en 4 matchs, mais dans la difficulté



On ne voit pas comment les Gothiques pourraient remporter un match face à Rouen. Tout est possible en playoffs, mais l'écart est trop important pour qu'Amiens bouscule Rouen. Sur un match peut-être, mais pas sur la série.

=> Rouen en 4 matchs



Les Ducs d'Angers, "attention danger" : 3 victoires certes, mais 3 matchs avec un seul but d'écart dont deux en prolongation face à Bordeaux. Tout est réuni pour une série en 6 ou 7 matchs.

=> Angers en 5 ou 6 matchs



Cergy-Pontoise devra également se méfier des Rapaces de Gap. Même si les jokers ont l'avantage, l'écart est faible entre les deux équipes. Tous les ingrédients sont réunis pour une série en 7 matchs.

=> 50/50, en sept matchs Rencontres diffusées sur

