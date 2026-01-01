TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje Hockey sur glace - Extraliga : La finale égalisée Les Oceláři remportent le match 4 et égalisent la finale Source : hokej.cz Phil Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 23/04/2026 à 20:11 Tweeter

Oceláři Třinec - Dynamo Pardubice : 4-2 (2-2)



Photographe : Zenon Kisza pour hcocelari.cz Les Oceláři égalisent dans la finale tchèque - Dynamo Pardubice : 4-2 (2-2)

Les Oceláři vainqueurs d'un match renversant la veille espèrent égaliser la finale en l'emportant encore à domicile. En face, le Dynamo veut se rapprocher du titre. Il ne fallait pas arriver en retard à son siège, moins de deux minutes après le coup d'envoie les locaux ouvrent la marque. Galvas gagne un engagement en zone offensive, dévie pour Flynn qui vient cueillir Will côté mitaine (1-0).

Moins d'une minute plus tard la défense de Pardubice sombre de nouveau, Daňo dévie plein axe pour Hudáček complètement seul, il avance tranquillement vers la cage et double la mise (2-0).

Will bien impuissant sur ce coup là est rappelé au banc, remplacé par Subban. Dans la foulée, les visiteurs sont pénalisés ils ne sont pas loin de boire le calice jusqu'à la lie mais les chevaux se dégagent parfaitement. Ils repartent ensuite au front et pressent. Ils prennent le contrôle du match et font le jeu. Sedlák envoie un tir surpuissant de la bleue et nettoie la lucarne locale (2-1).

Třinec sous une intense pression tangue et commet une faute. Le powerplay dynamiste s'installe et fait tourner. Sedlák au premier poteau dévie parfaitement dans l'angle opposé pour Červenka qui déborde et ajuste la lucarne pour égaliser (2-2).

Le Dynamo reste dangereux jusqu'à la sirène mais Kacetl tient bon. les quelques dangereux contres métallurgistes aidés par un positionnement défensif plus qu'aléatoires permettent à Subban de s'offrir un très solide double arrêt. En toute fin de période, les visiteurs sont sanctionnés. Le powerplay silésien ne donne rien mais les locaux restent à l'offensive en début de tiers avant que le match ne s'inverse petit à petit et que le Dynamo ne tente vainement sa chance. Une fois encore la défense visiteuse prend l'eau, Flynn emporte tout le monde à droite avec brio et remet parfaitement de l'autre côté pour Musil évidemment sans marquage il fusille Subban bien peu inspiré (3-2).

Pardubice est pénalisé en fin de tiers mais tient bon jusqu'à la sirène. La pénalité est effacée au début de la dernière période. Le Dynamo qui tire de l'arrière, n'a qu'un but pour revenir mais ne fait pas grand chose, multiplie les erreurs, les mauvaises passes et les pertes de palets. Le temps file et même avec deux powerplays rien ne se passe. Smejkal dans l'angle grand ouvert bute sur le brillant Kacetl. En powerplay en fin de match, le gardien ne sort alors qu'il ne reste que 12 petites secondes d'avantage. Pardubice joue complètement la tête à l'envers et évidemment perd le palet à la bleue, Roman s'échape et marque dans la cage vide pour sceller la victoire des siens (4-2).

Třinec a brillé à domicile et égalise la finale avant un cinquième match à Pardubice dimanche soir. Les © 2026 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur la news Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











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