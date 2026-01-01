Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje Hockey sur glace - Extraliga : Le Dynamo champion ! Le Dynamo remporte au bout du suspense le sixième match et décroche le Graal après quatorze ans d'attente Source : hokej.cz Phil Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 28/04/2026 à 21:21 Tweeter

Dynamo Pardubice : 4-5 ap (2-4)



Photographe : Pavel Mazáč / Sport Le Dynamo est champion de République Tchèque

Třinec revient à domicile où elle est invaincue dans cette finale, il faudra encore l'emporter ce soir pour rester en vie et pousser à la tenue d'un septième match. Le Dynamo qui a repris les devants à toutes les cartes en main, il ne lui manque qu'un succès avant le firmament, un ultime succès qui leur a echappé les deux dernières saison et qu'il faudra bien décrocher sur une glace hostile où les chevaux n'ont pas réussi à gagner aux deux derniers matchs de la finale.

La partie démarre fort côté locaux comme on pouvait s'y attendre. Sur une bonne offensive et un nouveau mauvais placement de la défense dynamiste le score s'ouvre déjà. Kubiesa lance, Sikora sur la trajectoire dévie et fait monter la rondelle ce qui surprend le portier (1-0).

Les dragons ouvrent le score après moins de trois minutes de jeu, tout va bien surtout qu'ils bénéficient d'un powerplay peu après. Le killing play des chevaux s'en sort parfaitement bien et évite tout danger. Les Oceláři restent à l'offensive et il faut des parades réflexes de Will pour tenir la baraque. Progressivement le jeu s'inverse et le Dynamo prend le contrôle de la rondelle. Poulíček parvient à surprendre la défense silésienne et contre à toute vitesse, il dévie parfaitement de l'autre côté pour Fejes qui a bien suivi et lance tout en puissance, le palet touché par Kacetl passe tout de même entre ses jambes et finit au fond (1-1).

Le Dynamo logiquement revenu continue de maintenir la pression dans la zone offensive, les dragons peinent à s'en extraire et subissent. Tourigny se promène dans la zone et d'un bon lancer apparement dévié involontairement par le défenseur vient surprendre Kacetl et donner l'avantage à Pardubice (1-2).

Le Dynamo reste dangereux à l'offensive mais ne peut creuser son avance, en fin de période les Oceláři s'offrent quelques occasions de qualité mais ne parviennent pas à les capitaliser.

Pardubice est pénalisé dès la reprise mais les locaux n'en profitent pas. Qu'à cela ne tienne, ils bénéficient une nouvelle fois des largesses défensives adverses pour égaliser. Kovařčík est laissé seul devant la cage, il lance, Will repousse du bout de la botte, le palet file de l'autre côté où il n'y pas non plus de défenseurs visiteurs, Nestrašil reprend et égalise malgré le plongeon désespéré du gardien (2-2).

Třinec est pénalisé, le powerplay est mal organisé mais à la seconde où le joueur local rentre, Červenka en contrôle se cache derrière le défenseur pour masquer le gardien et le fusille d'un bon lancer (2-3).

Joie de très courte durée pour les fans rouges et bleus, dans la foulée Kundrátek contre et profite du trafic devant la cage de Pardubice pour égaliser d'un lourd lancer (3-3).

Deux buts dans la même minute, quel match ! Les Oceláři récupèrent un nouveau powerplay, sans succès. Ils restent dangereux et leur adversaire peine, la défense est mise en difficulté sur chaque offensive, mais Will tient bon. En fin de match, Pardubice est pénalisé pour surnombre, le Dynamo se défend plutôt bien et subit une deuxième faute sévère. A trois cela se complique, le poteau tinte alors que la cage était ouverte, Will mutiplie les arrêts éblouissants. Dvořák se jette devant le tir et ça tient jusqu'à la sirène, il restera 22 secondes en double avantage à l'entame du dernier tiers. Si court, mais si long ! Le Dynamo héroïque en défense tue les deux infériorités et repart, Mandát contre, contourne la cage et vient glisser en angle complètement fermé pour remettre les visiteurs devant (3-4).

Le Dynamo qui ne s'est pas illustré par sa grande force défensive décide de jouer en tenant son avance avec plus de 17 minutes à jouer, une stratégie assez suicidaire. Třinec force et évidemment finit par égaliser sur un rebond chanceux. Flynn déborde dans l'angle lance, le palet heurte le poteau repart sur le dos du gardien, ricoche dessus et rentre dans la cage réveillant le public (4-4).

Pardubice est à la peine et manque même de perdre pied, les locaux sont en feu mais ils ne passent pas devant. Une nouvelle faute visiteuse donne une nouvelle occasion aux Oceláři mais ceux-ci ne trouvent toujours pas de solution en suppériorité. Le match s'arrête donc sur ce score de parité et il faut disputer une prolongation. Les dragons avancent mais perdent la rondelle. Kelemen lance au loin Sedlák qui fonce au but à deux contre un avec son compère de l'autre côté, la passe millimétrée atteri dans la palette de Červenka qui reprend immédiatement, Kacetl a déjà bondi mais il est un peu trop court, la rondelle transperce le filet (4-5). Photographe : Pavel Mazáč / Sport Červenka délivre le Dynamo en prolongation du match 6

Le virage dynamiste explose comme la place principale de Pardubice noire de monde à 250 kilomètres plus à l'ouest, le public de l'arena par contre est silencieux comme la mort, les casques et les gants volent, tous les rouges sont sur la glace, ça y est le Dynamo est champion après quatorze années d'attente et deux finales consécutives perdues.

Une victoire en six rencontres globalement méritées, Will est élu MVP du match avec 42 arrêts, Sedlák avec deux points encore ce soir, MVP des playoffs. Le grand Červenka aura pu aussi se voir décerner le titre, tout comme le gardien de Pardubice. Tout une ville est en liesse, le grand Dynamo Pardubice si dominant depuis trois saisons en Extraliga est enfin récompensés de ses erfforts. Ca y est les chevaux sont champions et pourront rapporter fièrement la coupe Masaryk à domicile. Oceláři Třinec -: 4-5 apTřinec revient à domicile où elle est invaincue dans cette finale, il faudra encore l'emporter ce soir pour rester en vie et pousser à la tenue d'un septième match. Le Dynamo qui a repris les devants à toutes les cartes en main, il ne lui manque qu'un succès avant le firmament, un ultime succès qui leur a echappé les deux dernières saison et qu'il faudra bien décrocher sur une glace hostile où les chevaux n'ont pas réussi à gagner aux deux derniers matchs de la finale.La partie démarre fort côté locaux comme on pouvait s'y attendre. Sur une bonne offensive et un nouveau mauvais placement de la défense dynamiste le score s'ouvre déjà.lance,sur la trajectoire dévie et fait monter la rondelle ce qui surprend le portierLes dragons ouvrent le score après moins de trois minutes de jeu, tout va bien surtout qu'ils bénéficient d'un powerplay peu après. Le killing play des chevaux s'en sort parfaitement bien et évite tout danger. Les Oceláři restent à l'offensive et il faut des parades réflexes depour tenir la baraque. Progressivement le jeu s'inverse et le Dynamo prend le contrôle de la rondelle.parvient à surprendre la défense silésienne et contre à toute vitesse, il dévie parfaitement de l'autre côté pourqui a bien suivi et lance tout en puissance, le palet touché parpasse tout de même entre ses jambes et finit au fondLe Dynamo logiquement revenu continue de maintenir la pression dans la zone offensive, les dragons peinent à s'en extraire et subissent.se promène dans la zone et d'un bon lancer apparement dévié involontairement par le défenseur vient surprendreet donner l'avantage à PardubiceLe Dynamo reste dangereux à l'offensive mais ne peut creuser son avance, en fin de période les Oceláři s'offrent quelques occasions de qualité mais ne parviennent pas à les capitaliser.Pardubice est pénalisé dès la reprise mais les locaux n'en profitent pas. Qu'à cela ne tienne, ils bénéficient une nouvelle fois des largesses défensives adverses pour égaliser.est laissé seul devant la cage, il lance,repousse du bout de la botte, le palet file de l'autre côté où il n'y pas non plus de défenseurs visiteurs,reprend et égalise malgré le plongeon désespéré du gardienTřinec est pénalisé, le powerplay est mal organisé mais à la seconde où le joueur local rentre,en contrôle se cache derrière le défenseur pour masquer le gardien et le fusille d'un bon lancerJoie de très courte durée pour les fans rouges et bleus, dans la fouléecontre et profite du trafic devant la cage de Pardubice pour égaliser d'un lourd lancerDeux buts dans la même minute, quel match ! Les Oceláři récupèrent un nouveau powerplay, sans succès. Ils restent dangereux et leur adversaire peine, la défense est mise en difficulté sur chaque offensive, maistient bon. En fin de match, Pardubice est pénalisé pour surnombre, le Dynamo se défend plutôt bien et subit une deuxième faute sévère. A trois cela se complique, le poteau tinte alors que la cage était ouverte,mutiplie les arrêts éblouissants.se jette devant le tir et ça tient jusqu'à la sirène, il restera 22 secondes en double avantage à l'entame du dernier tiers. Si court, mais si long ! Le Dynamo héroïque en défense tue les deux infériorités et repart,contre, contourne la cage et vient glisser en angle complètement fermé pour remettre les visiteurs devantLe Dynamo qui ne s'est pas illustré par sa grande force défensive décide de jouer en tenant son avance avec plus de 17 minutes à jouer, une stratégie assez suicidaire. Třinec force et évidemment finit par égaliser sur un rebond chanceux.déborde dans l'angle lance, le palet heurte le poteau repart sur le dos du gardien, ricoche dessus et rentre dans la cage réveillant le publicPardubice est à la peine et manque même de perdre pied, les locaux sont en feu mais ils ne passent pas devant. Une nouvelle faute visiteuse donne une nouvelle occasion aux Oceláři mais ceux-ci ne trouvent toujours pas de solution en suppériorité. Le match s'arrête donc sur ce score de parité et il faut disputer une prolongation. Les dragons avancent mais perdent la rondelle.lance au loinqui fonce au but à deux contre un avec son compère de l'autre côté, la passe millimétrée atteri dans la palette dequi reprend immédiatement,a déjà bondi mais il est un peu trop court, la rondelle transperce le filetLe virage dynamiste explose comme la place principale de Pardubice noire de monde à 250 kilomètres plus à l'ouest, le public de l'arena par contre est silencieux comme la mort, les casques et les gants volent, tous les rouges sont sur la glace, ça y est le Dynamo est champion après quatorze années d'attente et deux finales consécutives perdues.Une victoire en six rencontres globalement méritées,est élu MVP du match avec 42 arrêts,avec deux points encore ce soir, MVP des playoffs. Le grandaura pu aussi se voir décerner le titre, tout comme le gardien de Pardubice. Tout une ville est en liesse, le grand Dynamo Pardubice si dominant depuis trois saisons en Extraliga est enfin récompensés de ses erfforts. Ca y est les chevaux sont champions et pourront rapporter fièrement la coupe Masaryk à domicile.

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