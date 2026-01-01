Litvínov surclasse le match 5 et se maintient en Extraliga
Litvínovvaincu au dernier match revient à domicile pour tenter d'en finir dans les barrages face au Dukla qui doit à tout prix l'emporter encore pour rester en vie dans la série.
La partie démarre en fanfare, Jurčík ouvre le score après à peine deux minutes, 16 secondes plus tard David Kaše double déjà la mise. Jihlava est en difficulté et fait une faute de 5 minutes, Sukeľ profite du long powerplay pour inscrire le troisième but local.
Dès la reprise du deuxième tiers, Gut inscrit un nouveau but. Le Dukla n'a pas abandonné et continue de pousser sans succès. Pire encore Jihlava encaisse un nouveau but en infériorité alors qu'il avait sorti son gardien pour tenter un coup de poker, Polášek depuis la bleue dégage au loin jusque dans le filet désert. Au dernier vingt, les visiteurs dominent nettement le jeu face à des locaux qui ont lâché l'affaire. Mais le pressing et la domination sont stériles. Čajan blanchit avec 22 arrêts.
Litvínov assure son maintien avec brio et pourra donc participer à l'Extraliga l'an prochain. Pour le Dukla Jihlava c'est un deuxième échec consécutif dans le barrage. Il faudra donc retourner en Maxa Liga la saison prochaine.