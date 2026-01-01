TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje Hockey sur glace - Extraliga : Litvínov sauvé Litvínov survole le match 5 et assure son maintien en Extraliga. Pour la deuxième année de suite le Dukla Jihlava échoue en barrage et ne montera pas en élite Source : hokej.cz Phil Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 25/04/2026 à 22:39 Tweeter

Verva Litvínov - Dukla Jihlava : 5-0 (4-1)



Photographe : Matyáš Rjabi pour hcverva.cz Litvínov surclasse le match 5 et se maintient en Extraliga

Litvínov vaincu au dernier match revient à domicile pour tenter d'en finir dans les barrages face au Dukla qui doit à tout prix l'emporter encore pour rester en vie dans la série.

La partie démarre en fanfare, Jurčík ouvre le score après à peine deux minutes, 16 secondes plus tard David Kaše double déjà la mise. Jihlava est en difficulté et fait une faute de 5 minutes, Sukeľ profite du long powerplay pour inscrire le troisième but local.

Dès la reprise du deuxième tiers, Gut inscrit un nouveau but. Le Dukla n'a pas abandonné et continue de pousser sans succès. Pire encore Jihlava encaisse un nouveau but en infériorité alors qu'il avait sorti son gardien pour tenter un coup de poker, Polášek depuis la bleue dégage au loin jusque dans le filet désert. Au dernier vingt, les visiteurs dominent nettement le jeu face à des locaux qui ont lâché l'affaire. Mais le pressing et la domination sont stériles. Čajan blanchit avec 22 arrêts.

Litvínov assure son maintien avec brio et pourra donc participer à l'Extraliga l'an prochain. Pour le Dukla Jihlava c'est un deuxième échec consécutif dans le barrage. Il faudra donc retourner en Maxa Liga la saison prochaine. - Dukla Jihlava : 5-0vaincu au dernier match revient à domicile pour tenter d'en finir dans les barrages face auqui doit à tout prix l'emporter encore pour rester en vie dans la série.La partie démarre en fanfare,ouvre le score après à peine deux minutes, 16 secondes plus tarddouble déjà la mise. Jihlava est en difficulté et fait une faute de 5 minutes,profite du long powerplay pour inscrire le troisième but local.Dès la reprise du deuxième tiers,inscrit un nouveau but. Le Dukla n'a pas abandonné et continue de pousser sans succès. Pire encore Jihlava encaisse un nouveau but en infériorité alors qu'il avait sorti son gardien pour tenter un coup de poker,depuis la bleue dégage au loin jusque dans le filet désert. Au dernier vingt, les visiteurs dominent nettement le jeu face à des locaux qui ont lâché l'affaire. Mais le pressing et la domination sont stériles.blanchit avec 22 arrêts.Litvínov assure son maintien avec brio et pourra donc participer à l'Extraliga l'an prochain. Pour le Dukla Jihlava c'est un deuxième échec consécutif dans le barrage. Il faudra donc retourner en Maxa Liga la saison prochaine. © 2026 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur la news Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











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