Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje Hockey sur glace - Extraliga : Logique mais laborieux Le Dynamo repasse devant dans la finale en remportant sur le fil un match pourtant nettement dominé Source : hokej.cz Phil Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 26/04/2026 à 20:15 Tweeter

Dynamo Pardubice - Oceláři Třinec : 2-1 (3-2)



Photographe : Michal Dědič pour hcdynamo.cz Le Dynamo de Sedlák gagne le match 5 à l'arrachée

Les deux équipes ont remporté les deux matchs à domicile, le retour à Pardubice pourrait signifier donc une reprise du contrôle par le Dynamo. Mais les Oceláři sont sur une bonne phase avec deux victoires consécutives et veulent enchaîner pour se mettre en excellente posture.

D'entrée de jeu les Oceláři sont pénalisés, le powerplay local s'installe et Sedlák dépose une offrande au second poteau pour Kondelík qui vient glisser derrière la botte de Kacetl et ouvre la marque dans une clameur (1-0).

Le Dynamo continue de dominer largement le jeu mais le score ne bouge pas avant la première sirène. Le deuxième tiers reprend sur le même type de match. Les chevaux dominent et les visiteurs peinent à renverser la tendance. Sous pression Třinec fait des fautes. Sur un powerplay, Červenka se retrouve face à l'angle grand ouvert mais il rate son onte-timer. Une fois n'est pas coutume mais le match reste très ouvert et les locaux ne peuvent prendre le large malgré leur domination. En fin de période, les dragons montrent les dents et sont dangereux mais le score ne bouge pas.

Le dernier tiers commence fort côté visiteur, sur un lancer, un jouer local touché par le palet reste au sol, le jeu continue avec un avantage donc pour les métallurgistes. Les frères Kovařčík se montrent encore extrêmement efficaces. Michal extrait la rondelle et sert Ondřej au premier poteau qui prolonge jusqu'à Nestrašil au second qui n'a plus qu'à pousser au fond pour égaliser (1-1).

Mal embarqués dans ce match les Silésiens sont de retour. Le Dynamo retourne au front et domine de nouveau mais il se montre toujours maladroit dans le dernier geste avec des tirs lointains ou dans des angles fermés. Kacetl tient bon et la défense brille. Malgré deux powerplays de suite, Pardubice ne parvient pas à trouver de solution tant son jeu est poussif. Le temps file et on semble se diriger vers une prolongation mais à 1'15 du terme le chat finit par attraper la souris. Un tir de loin se perd une énième fois dans le trafic, Lauko reprend, le palet traîne, Sedlák s'en empare l'emmène sur le côté et le lève sous la barre malgré le lancer désesperé de botte de Kacetl (2-1). - Oceláři Třinec: 2-1 (3-2)Les deux équipes ont remporté les deux matchs à domicile, le retour à Pardubice pourrait signifier donc une reprise du contrôle par le Dynamo. Mais les Oceláři sont sur une bonne phase avec deux victoires consécutives et veulent enchaîner pour se mettre en excellente posture.D'entrée de jeu les Oceláři sont pénalisés, le powerplay local s'installe etdépose une offrande au second poteau pourqui vient glisser derrière la botte deet ouvre la marque dans une clameurLe Dynamo continue de dominer largement le jeu mais le score ne bouge pas avant la première sirène. Le deuxième tiers reprend sur le même type de match. Les chevaux dominent et les visiteurs peinent à renverser la tendance. Sous pression Třinec fait des fautes. Sur un powerplay,se retrouve face à l'angle grand ouvert mais il rate son onte-timer. Une fois n'est pas coutume mais le match reste très ouvert et les locaux ne peuvent prendre le large malgré leur domination. En fin de période, les dragons montrent les dents et sont dangereux mais le score ne bouge pas.Le dernier tiers commence fort côté visiteur, sur un lancer, un jouer local touché par le palet reste au sol, le jeu continue avec un avantage donc pour les métallurgistes. Les frèresse montrent encore extrêmement efficaces.extrait la rondelle et sertau premier poteau qui prolonge jusqu'àau second qui n'a plus qu'à pousser au fond pour égaliserMal embarqués dans ce match les Silésiens sont de retour. Le Dynamo retourne au front et domine de nouveau mais il se montre toujours maladroit dans le dernier geste avec des tirs lointains ou dans des angles fermés.tient bon et la défense brille. Malgré deux powerplays de suite, Pardubice ne parvient pas à trouver de solution tant son jeu est poussif. Le temps file et on semble se diriger vers une prolongation mais à 1'15 du terme le chat finit par attraper la souris. Un tir de loin se perd une énième fois dans le trafic,reprend, le palet traîne,s'en empare l'emmène sur le côté et le lève sous la barre malgré le lancer désesperé de botte de

Les Oceláři prennent le temps mort, sortent le gardien et foncent immédiatement à l'assaut, la défense locale plie mais parvient à se dégager et à tenir jusqu'à la sirène finale.

Le Dynamo l'emporte logiquement dans un match très largement dominé mais que ce fut poussif et laborieux, la délivrance n'est venue qu'en toute fin de match. Quoi qu'il en soit les chevaux reprennent une avance très importante dans la finale ils sont à un match du titre, comme les deux dernières années et l'ultime leur à toujours manqué. Třinec se retrouve dans une situation délicate mais jouera à domicile mardi soir pour le sixième match, il faudra gagner pour égaliser. Les © 2026 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur la news Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











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