Accueil
Editorial
Liens
Stages et Tournois
Boutique
Petites annonces
Partenaires
Nos flash infos
RSS
Ligue Magnus
← Retour
Ligue Magnus
PREPARATION - PROGRAMME de la soirée et du w-end
RESULTATS et PROGRAMME des rencontres préparatoires.
📅 04/09/2026 à 16:36
✍️ La rédaction HH - cs
Source : Média Sports Loisirs / Infos clubs
Date
Lieu et heure
Equipes
Score
Mardi 1er
Rouen
Rouen
- Cergy
3-0
Jeudi 3
REPRISE SAISON 2026/27
-
Jeudi 3
CHL
KAC Klagenfurt (Aut) - 19h15
Klagenfurt
- Bordeaux
2-1prl
Vendredi 4
Valence
Valence - TJ Lokomotiva
0-0
Vendredi 4
Visp (CH)
Visp - Chamonix
0-0
Vendredi 4
Amiens
Amiens - Düsseldorf
0-0
Vendredi 4
Cergy - 20h30
Cergy vs Angers
0-0
Samedi 5
CHL
Graz99ers (Aut) - 18h30
Graz99ers - Bordeaux
0-0
Samedi 5
Vaujany - 20h00
Vaujany - Villard
0-0
Samedi 5
Toulon - 19h00
Toulon - Nîmes
0-0
Samedi 5
Clermont
Clermont - Roanne
0-0
Samedi 5
Valence
Valence - Montpellier
0-0
Samedi 5
Tours
Tours - Meudon
0-0
Samedi 5
Evry- Viry
EVH 91 - Rouen
0-0
Samedi 5
Châlons - 18h30
Châlons - Epinal
0-0
Samedi 5
Mechelen (Bel)
Mechelen - Strasbourg
0-0
Samedi 5
Megève - 19h30
Mt Blanc - Lyon
0-0
Samedi 5
Cholet
Cholet - La Roche
0-0
Samedi 5
Rouen
Rouen - Dusseldorf
0-0
Samedi 5
Morzine
Morzine - Annecy
0-0
Samedi 5
Gtrenoble
Grenoble - Anglet
0-0
Samedi 5
TROPHEE Région Sud
- Marseille - 16h00
Gap - Briançon
0-0
Samedi 5
TROPHEE Région Sud
- Marseille - 20h15
Marseille - Nice
0-0
Dimanche 6
Evry- Viry
EVH 91 - Reims
0-0
Dimanche 6
Annecy
Annecy - Morzine
0-0
Dimanche 6
Angers - 18h30
Angers - Cergy
0-0
Dimanche 6
Liège - 18h40
Liège - Valenciennes
0-0
RESULTATS et CALENDRIER COMPLET - Cliquer sur l'image
© 2026 Hockeyhebdo.com — Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.
← Actualité précédente
PREPARATION - RESULTATS du week end
30/08/2026 à 05:51
Actualité suivante →
GAP désigne ses Capitaines
03/09/2026 à 06:15
Réactions (0)
Aucune réaction pour le moment.
Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.
Se connecter
Créer un compte
trueanal.org
...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut...
Tweets by HockeyHebdo
accueil
-
actualités
-
chroniques
-
interview
-
mentions légales