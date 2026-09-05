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Ligue Magnus
PREPARATION - RESULTATS soirée et PROGRAMME du w-end
RESULTATS et PROGRAMME des rencontres préparatoires.
📅 05/09/2026 à 05:25 ✍️ La rédaction HH - cs Source : Média Sports Loisirs / Infos clubs

Photo hockey PREPARATION - RESULTATS soirée et PROGRAMME du w-end - Ligue Magnus

 
Date Lieu et heure Equipes Score
Mardi 1er Rouen   Rouen - Cergy 3-0
Jeudi 3 REPRISE SAISON 2026/27 -
Jeudi 3 CHL KAC Klagenfurt (Aut) - 19h15 Klagenfurt - Bordeaux 2-1prl
Vendredi 4 Valence Valence - TJ Lokomotiva 3-4
Vendredi 4 Visp (CH) Visp - Chamonix 0-0
Vendredi 4 Amiens Amiens - Düsseldorf 2-6
Vendredi 4 Cergy - 20h30 Cergy vs Angers
Match arrêté fin 2ème tiers		 4-0
Samedi 5 CHL Graz99ers (Aut) - 18h30 Graz99ers - Bordeaux 0-0
Samedi 5 Vaujany - 20h00 Vaujany - Villard 0-0
Samedi 5 Fleurier (CH) - 20h00 Fleurier - Besançon 0-0
Samedi 5 Toulon - 19h00 Toulon - Nîmes 0-0
Samedi 5 Clermont Clermont  - Roanne 0-0
Samedi 5 Valence Valence - Montpellier 0-0
Samedi 5 Tours Tours - Meudon 0-0
Samedi 5 Evry- Viry EVH 91 - Rouen 0-0
Samedi 5 Châlons - 18h30 Châlons - Epinal 0-0
Samedi 5  Mechelen (Bel) Mechelen - Strasbourg 0-0
Samedi 5 Megève - 19h30 Mt Blanc - Lyon 0-0
Samedi 5 Cholet Cholet - La Roche 0-0
Samedi 5 Rouen Rouen - Dusseldorf 0-0
Samedi 5 Morzine Morzine - Annecy 0-0
Samedi 5 Gtrenoble Grenoble - Anglet 0-0
Samedi 5 TROPHEE Région Sud - Marseille - 16h00 Gap - Briançon 0-0
Samedi 5 TROPHEE Région Sud - Marseille - 20h15 Marseille - Nice 0-0
Dimanche 6 Evry- Viry EVH 91 - Reims 0-0
Dimanche 6 Annecy Annecy - Morzine 0-0
Dimanche 6 Angers - 18h30 Angers - Cergy 0-0
Dimanche 6 Liège - 18h40 Liège - Valenciennes 0-0


Photo hockey PREPARATION - RESULTATS soirée et PROGRAMME du w-end - Ligue Magnus
RESULTATS et CALENDRIER COMPLET - Cliquer sur l'image


 
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