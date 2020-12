Hockey en France Hockey sur glace - Grenoble vs Briançon le jeudi 17/12 Pour une rencontre comptant pour la 2ème journée de la ligue Magnus, championnat elite français de Hockey sur glace, les BDL de Grenoble seront opposés aux Diables rouges de Briançon. Source : BDL La rédaction/cs Posté par Hockey Hebdo le 10/12/2020 à 10:51 Tweeter

Jeudi 17 décembre 2020

2ème journée

2 20:15 huis-clos Grenoble Briançon 0 - 0

Match à suivre en direct sur TéléGrenoble,

TNT : Canal 38

ORANGE : 30 & 348

NUMERICABLE : 30 & 477

SFR : 477

FREE : 30 & 903

BBOX : 30 & 316



et sur Plateau TV d’avant-match et débrief d’après-matchet sur Fanseat

