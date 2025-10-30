Accueil
Ligue Magnus
Hockey sur glace - LM - Programme 12ème et 14 ème journées - 30 et 31 octobre 2025
Programme de ce jeudi 30 et du vendredi 31 octobre comptant pour la 12ème et 14ème journée du Championnat français Elite "Ligue Magnus" de Hockey sur glace.
Source : Media Sports Loisirs / FFHG
La rédaction/cs
Posté par Hockey Hebdo
le 30/10/2025 à 07:17
JEUDI 30 et VENDREDI 31 OCTOBRE 2025
12ème et 14ème JOURNEES
12
Jeudi 30/10/2025 - 20h15
Grenoble
Rouen
0 - 0
12
Jeudi 30/10/2025- 20h00
Nice
Angers
0 - 0
14
Vendredi 31/10/2025 - 20h00
Briançon
Rouen
0 - 0
14
Vendredi 31/10/2025 - 20h30
Cergy-Pontoise
Bordeaux
0 - 0
14
Vendredi 31/10/2025 - 20h15
Marseille
Angers
0 - 0
14
Vendredi 31/10/2025 - 20h00
Gap
Chamonix
0 - 0
14
Vendredi 31/10/2025 - 20h30
Anglet
Amiens
0 - 0
Cliquez sur le nom de club pour obtenir sa composition et ses fiches joueurs.
NB : Cliquez sur le score pour obtenir la feuille de match.
© 2025 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.
