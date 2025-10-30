 
Ligue Magnus
Hockey sur glace - LM - Programme 12ème et 14 ème journées - 30 et 31 octobre 2025
 
Programme de ce jeudi 30 et du vendredi 31 octobre comptant pour la 12ème et 14ème journée du Championnat français Elite "Ligue Magnus" de Hockey sur glace.
 
Source : Media Sports Loisirs / FFHG
JEUDI 30 et VENDREDI 31 OCTOBRE 2025
12ème et 14ème JOURNEES
 


 
12 Jeudi 30/10/2025 - 20h15 Grenoble Rouen 0 - 0
12 Jeudi 30/10/2025- 20h00 Nice Angers 0 - 0
 
14 Vendredi 31/10/2025 - 20h00 Briançon Rouen 0 - 0
14 Vendredi 31/10/2025 - 20h30 Cergy-Pontoise Bordeaux 0 - 0
14 Vendredi 31/10/2025 - 20h15 Marseille Angers 0 - 0
14 Vendredi 31/10/2025 - 20h00 Gap Chamonix 0 - 0
14 Vendredi 31/10/2025 - 20h30 Anglet Amiens 0 - 0
      
