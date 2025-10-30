

JEUDI 30 et VENDREDI 31 OCTOBRE 2025

12ème et 14ème JOURNEES



12 Jeudi 30/10/2025 - 20h15 Grenoble Rouen 0 - 0 12 Jeudi 30/10/2025- 20h00 Nice Angers 0 - 0 14 Vendredi 31/10/2025 - 20h00 Briançon Rouen 0 - 0 14 Vendredi 31/10/2025 - 20h30 Cergy-Pontoise Bordeaux 0 - 0 14 Vendredi 31/10/2025 - 20h15 Marseille Angers 0 - 0 14 Vendredi 31/10/2025 - 20h00 Gap Chamonix 0 - 0 14 Vendredi 31/10/2025 - 20h30 Anglet Amiens 0 - 0

Cliquez sur le nom de club pour obtenir sa composition et ses fiches joueurs.