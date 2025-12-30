

MARDI 30 DECEMBRE 2025

28ème JOURNEE



28 Mardi 30/12/2025 - 20h00 Briançon Nice 0 - 0 28 Mardi 30/12/2025 - 20h00 Rouen Cergy-Pontoise 0 - 0 28 Mardi 30/12/2025 - 20h05 Chamonix Marseille 0 - 0 28 Mardi 30/12/2025 - 20h30 Angers Amiens 0 - 0 28 Mardi 30/12/2025 - 20h30 Anglet Grenoble 0 - 0 28 Mardi 30/12/2025 - 20h30 Bordeaux Gap 0 - 0

Cliquez sur le nom de club pour obtenir sa composition et ses fiches joueurs.