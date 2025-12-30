 
Accueil   Editorial   Liens   Stages et Tournois   Boutique   Petites annonces   Partenaires   Nos flash infos  fb  twitter   RSS
 
 


Ligue Magnus
Hockey sur glace - LM - Programme 28ème journée - 30 décembre 2025
 
Programme de ce Mardi 30 décembre 2025 comptant pour la 28ème journée du Championnat français Elite "Ligue Magnus" de Hockey sur glace.
 
Source : Média Sports Loisirs / FFHG La rédaction / sl
Posté par Hockey Hebdo le 30/12/2025 à 09:45

                           

 

 MARDI 30 DECEMBRE 2025
28ème JOURNEE
 

 
28 Mardi 30/12/2025 - 20h00 Briançon Nice 0 - 0
28 Mardi 30/12/2025 - 20h00 Rouen Cergy-Pontoise 0 - 0
28 Mardi 30/12/2025 - 20h05 Chamonix Marseille 0 - 0
28 Mardi 30/12/2025 - 20h30 Angers Amiens 0 - 0
28 Mardi 30/12/2025 - 20h30 Anglet Grenoble 0 - 0
28 Mardi 30/12/2025 - 20h30 Bordeaux Gap 0 - 0
   
Cliquez sur le nom de club pour obtenir sa composition et ses fiches joueurs.
NB : Cliquez sur le score pour obtenir la feuille de match.
 
 

  
            
 
      
 
 

CLASSEMENT AVANT CETTE JOURNEE

Photo hockey LM - Programme 28ème journée - 30 décembre 2025 - Ligue Magnus
 
 
© 2025 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.
 
Retour
 
Réactions sur la news
 
 
Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.

     
...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut...    
 
accueil - actualités - chroniques - interview - mentions légales     |    Site réalisé par Amenothes Conception
 