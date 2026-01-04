 
Accueil   Editorial   Liens   Stages et Tournois   Boutique   Petites annonces   Partenaires   Nos flash infos  fb  twitter   RSS
 
 


Ligue Magnus
Hockey sur glace - LM - Programme 30ème journée - 04 janvier 2026
 
Programme de ce dimanche 04 janvier 2026 comptant pour la 30ème journée du Championnat français Elite "Ligue Magnus" de Hockey sur glace.
 
Source : Média Sports Loisirs / FFHG La rédaction / cs
Posté par Hockey Hebdo le 04/01/2026 à 10:00

                           

 

 DIMANCHE 4 JANVIER 2026
30ème JOURNEE
 

 
30 Dimanche 04/01/2026 - 18:35 Chamonix Nice 0 - 0
30 Dimanche 04/01/2026 - 18h00 Rouen Amiens 0 - 0
30 Dimanche 04/01/2026 - 18h30 Briançon Grenoble 0 - 0
30 Dimanche 04/01/2026 - 16h30 Angers Bordeaux 0 - 0
30 Dimanche 04/01/2026 - 18h30 Marseille Cergy-Pontoise 0 - 0
30 Dimanche 04/01/2026 - 19h00 Anglet Gap 0 - 0  
   
Cliquez sur le nom de club pour obtenir sa composition et ses fiches joueurs.
NB : Cliquez sur le score pour obtenir la feuille de match.
 
 

  
            
 
      
 
 

CLASSEMENT AVANT CETTE JOURNEE

Photo hockey LM - Programme 30ème journée - 04 janvier 2026 - Ligue Magnus
 
 
© 2026 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.
 
Retour
 
Réactions sur la news
 
 
Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.

     
...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut...    
 
accueil - actualités - chroniques - interview - mentions légales     |    Site réalisé par Amenothes Conception
 