

DIMANCHE 4 JANVIER 2026

30ème JOURNEE



30 Dimanche 04/01/2026 - 18:35 Chamonix Nice 0 - 0 30 Dimanche 04/01/2026 - 18h00 Rouen Amiens 0 - 0 30 Dimanche 04/01/2026 - 18h30 Briançon Grenoble 0 - 0 30 Dimanche 04/01/2026 - 16h30 Angers Bordeaux 0 - 0 30 Dimanche 04/01/2026 - 18h30 Marseille Cergy-Pontoise 0 - 0 30 Dimanche 04/01/2026 - 19h00 Anglet Gap 0 - 0

Cliquez sur le nom de club pour obtenir sa composition et ses fiches joueurs.