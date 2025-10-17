Accueil
Editorial
Liens
Stages et Tournois
Boutique
Petites annonces
Partenaires
Nos flash infos
RSS
Ligue Magnus
Hockey sur glace - LM - Résultats 10ème journée - Vendredi 17 octobre 2025
Résultats de ce vendredi 17 octobre, comptant pour la 10ème journée du Championnat français Elite "Ligue Magnus" de Hockey sur glace.
Source : Média Sports Loisirs / FFHG
La redaction / cs
Posté par Hockey Hebdo
le 17/10/2025 à 22:49
Tweeter
VENDREDI 17 OCTOBRE 2025
10ème JOURNEE
10
Vendredi 17/10/2025 - 20h30
Anglet
Rouen
5 - 2
(3-2 1-0 1-0)
10
Vendredi 17/10/2025 - 20h00
Gap
Amiens
1 - 3
(0-0 1-0 0-3)
10
Vendredi 17/10/2025 - 20h30
Marseille
Chamonix
8 - 2
(2-0 2-0 4-2)
10
Vendredi 17/10/2025 - 20h00
Nice
Bordeaux
4 - 3
Tab
(2-0 1-3 0-0 1-0)
10
Vendredi 17/10/2025 - 20h00
Briançon
Grenoble
2 - 1
(0-0 0-0 2-1)
Cliquez sur le nom de club pour obtenir sa composition et ses fiches joueurs.
NB : Cliquez sur le score pour obtenir la feuille de match.
© 2025 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.
Retour
Réactions sur la news
Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.
trueanal.org
...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut...
Hockeyhebdo
sur
accueil
-
actualités
-
chroniques
-
interview
-
mentions légales
| Site réalisé par
Amenothes Conception