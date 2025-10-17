 
Ligue Magnus
Hockey sur glace - LM - Résultats 10ème journée - Vendredi 17 octobre 2025
 
Résultats de ce vendredi 17 octobre, comptant pour la 10ème journée du Championnat français Elite "Ligue Magnus" de Hockey sur glace.
 
Source : Média Sports Loisirs / FFHG La redaction / cs
Posté par Hockey Hebdo le 17/10/2025 à 22:49

                           

 

VENDREDI 17 OCTOBRE 2025
10ème JOURNEE
 
 
10 Vendredi 17/10/2025 - 20h30 Anglet Rouen 5 - 2 (3-2 1-0 1-0)
10 Vendredi 17/10/2025 - 20h00 Gap Amiens 1 - 3 (0-0 1-0 0-3)
10 Vendredi 17/10/2025 - 20h30 Marseille Chamonix 8 - 2 (2-0 2-0 4-2)
10 Vendredi 17/10/2025 - 20h00 Nice Bordeaux 4 - 3 Tab (2-0 1-3 0-0 1-0)
10 Vendredi 17/10/2025 - 20h00 Briançon Grenoble 2 - 1 (0-0 0-0 2-1)
      
Cliquez sur le nom de club pour obtenir sa composition et ses fiches joueurs.
NB : Cliquez sur le score pour obtenir la feuille de match.
 
 

  
            
 
      
 
 

© 2025 Hockeyhebdo.com
 
