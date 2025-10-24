Accueil
Ligue Magnus
Hockey sur glace - LM - Résultats 11ème journée - Vendredi 24 octobre 2025
Résultats de ce vendredi 24 octobre, comptant pour la 11ème journée du Championnat français Elite "Ligue Magnus" de Hockey sur glace.
Source : Média Sports Loisirs / FFHG
La rédaction / cs
Posté par Hockey Hebdo
le 24/10/2025 à 20:50
VENDREDI 24 OCTOBRE 2025
11ème JOURNEE
11
Vendredi 24/10/2025 - 20h30
Rouen
Grenoble
2 - 3 Prl
(0-0 1-2 1-0 0-1)
11
Vendredi 24/10/2025 - 20h15
Bordeaux
Briançon
0 - 1 TaB
(0-0 0-0 0-0 0-1)
11
Vendredi 24/10/2025 - 20h30
Angers
Nice
7 - 0
(4-0 1-0 2-0)
11
Vendredi 24/10/2025 - 20h15
Amiens
Marseille
5 - 6 TaB
(2-1 1-1 2-3 0-1)
11
Vendredi 24/10/2025 - 20h30
Anglet
Gap
5 - 3
(1-0 0-2 4-1)
