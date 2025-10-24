 
Ligue Magnus
Hockey sur glace - LM - Résultats 11ème journée - Vendredi 24 octobre 2025
 
Résultats de ce vendredi 24 octobre, comptant pour la 11ème journée du Championnat français Elite "Ligue Magnus" de Hockey sur glace.
 
Source : Média Sports Loisirs / FFHG La rédaction / cs
Posté par Hockey Hebdo le 24/10/2025 à 20:50

                           

 

VENDREDI 24 OCTOBRE 2025
11ème JOURNEE
 
 
 
11 Vendredi 24/10/2025 - 20h30 Rouen Grenoble 2 - 3 Prl (0-0 1-2 1-0 0-1)
11 Vendredi 24/10/2025 - 20h15 Bordeaux Briançon 0 - 1 TaB (0-0 0-0 0-0 0-1)
11 Vendredi 24/10/2025 - 20h30 Angers Nice 7 - 0 (4-0 1-0 2-0)
11 Vendredi 24/10/2025 - 20h15 Amiens Marseille 5 - 6 TaB (2-1 1-1 2-3 0-1)
11 Vendredi 24/10/2025 - 20h30 Anglet Gap 5 - 3 (1-0 0-2 4-1)
      
