

VENDREDI 24 OCTOBRE 2025

11ème JOURNEE



11 Vendredi 24/10/2025 - 20h30 Rouen Grenoble 2 - 3 Prl (0-0 1-2 1-0 0-1) 11 Vendredi 24/10/2025 - 20h15 Bordeaux Briançon 0 - 1 TaB (0-0 0-0 0-0 0-1) 11 Vendredi 24/10/2025 - 20h30 Angers Nice 7 - 0 (4-0 1-0 2-0) 11 Vendredi 24/10/2025 - 20h15 Amiens Marseille 5 - 6 TaB (2-1 1-1 2-3 0-1) 11 Vendredi 24/10/2025 - 20h30 Anglet Gap 5 - 3 (1-0 0-2 4-1)

Cliquez sur le nom de club pour obtenir sa composition et ses fiches joueurs.