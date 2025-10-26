Accueil
Ligue Magnus
Hockey sur glace - LM - Résultats 12ème et 14ème journées - Dimanche 26 octobre 2025
Résultats de ce dimanche 26 octobre, comptant pour la 11ème et 14ème journées du Championnat français Elite "Ligue Magnus" de Hockey sur glace.
Source : Média Sports Loisirs / FFHG
La rédaction / cs
Posté par Hockey Hebdo
le 26/10/2025 à 19:18
DIMANCHE 26 OCTOBRE 2025
12ème et 14ème JOURNEES
12
Dimanche 26/10/2025 - 20h00
Briançon
Bordeaux
1 - 4
(1-1 0-1 0-2)
12
Dimanche 26/10/2025 - 15h00
Cergy-Pontoise
Chamonix
1 - 4
(1-1 0-2 0-1)
12
Dimanche 26/10/2025 - 18h30
Marseille
Amiens
4 - 0
(1-0 2-0 1-0)
12
Dimanche 26/10/2025 - 18h30
Gap
Anglet
4 - 5
Prl
(2-1 2-1 0-2 0-1)
14
Dimanche 26/10/2025 - 17h30
Nice
Grenoble
1 - 4
(1-2 0-0 0-2)
