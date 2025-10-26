 
Ligue Magnus
Hockey sur glace - LM - Résultats 12ème et 14ème journées - Dimanche 26 octobre 2025
 
Résultats de ce dimanche 26 octobre, comptant pour la 11ème et 14ème journées du Championnat français Elite "Ligue Magnus" de Hockey sur glace.
 
Source : Média Sports Loisirs / FFHG La rédaction / cs
DIMANCHE 26 OCTOBRE 2025
12ème et 14ème JOURNEES
 
 
   
12 Dimanche 26/10/2025 - 20h00 Briançon Bordeaux 1 - 4 (1-1 0-1 0-2)
12 Dimanche 26/10/2025 - 15h00 Cergy-Pontoise Chamonix 1 - 4 (1-1 0-2 0-1)
12 Dimanche 26/10/2025 - 18h30 Marseille Amiens 4 - 0 (1-0 2-0 1-0)
12 Dimanche 26/10/2025 - 18h30 Gap Anglet 4 - 5 Prl (2-1 2-1 0-2 0-1)
14 Dimanche 26/10/2025 - 17h30 Nice Grenoble 1 - 4 (1-2 0-0 0-2)
  

Cliquez sur le nom de club pour obtenir sa composition et ses fiches joueurs.
NB : Cliquez sur le score pour obtenir la feuille de match.
 
 

  
            
 
      
 
 

