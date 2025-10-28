Accueil
Ligue Magnus
Hockey sur glace - LM - Résultats 13ème journée - Mardi 28 octobre 2025
Résultats de ce mardi 28 octobre, comptant pour la 13ème journée du Championnat français Elite "Ligue Magnus" de Hockey sur glace.
Source : Média Sports Loisirs / FFHG
La rédaction / cs
Posté par Hockey Hebdo
le 28/10/2025 à 22:54
MARDI 28 OCTOBRE 2025
13ème JOURNEE
13
Mardi 28/10/2025 - 20H00
Rouen
Anglet
6 - 1
(1-1 2-0 2-0)
13
Mardi 28/10/2025 - 20H05
Chamonix
Marseille
5 - 3
(1-1 0-2 4-0)
13
Mardi 28/10/2025 - 20H15
Amiens
Gap
5 - 2
(2-1 0-1 3-0)
13
Mardi 28/10/2025 - 20H15
Grenoble
Briançon
10 - 3
(6-1 3-1 1-1)
13
Mardi 28/10/2025 - 20H30
Angers
Cergy-Pontoise
4 - 1
(1-0 2-1 1-0
13
Mardi 28/10/2025 - 20H30
Bordeaux
Nice
6 - 4
(2-1 3-2 1-1)
Cliquez sur le nom de club pour obtenir sa composition et ses fiches joueurs.
NB : Cliquez sur le score pour obtenir la feuille de match.
Réactions sur la news
