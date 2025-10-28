 
Ligue Magnus
Hockey sur glace - LM - Résultats 13ème journée - Mardi 28 octobre 2025
 
Résultats de ce mardi 28 octobre, comptant pour la 13ème journée du Championnat français Elite "Ligue Magnus" de Hockey sur glace.
 
MARDI 28 OCTOBRE 2025
13ème JOURNEE
 
 

 
13 Mardi 28/10/2025 - 20H00 Rouen Anglet 6 - 1 (1-1 2-0 2-0)
13 Mardi 28/10/2025 - 20H05 Chamonix Marseille 5 - 3 (1-1 0-2 4-0)
13 Mardi 28/10/2025 - 20H15 Amiens Gap 5 - 2 (2-1 0-1 3-0)
13  Mardi 28/10/2025 - 20H15 Grenoble Briançon 10 - 3 (6-1 3-1 1-1)
13 Mardi 28/10/2025 - 20H30 Angers Cergy-Pontoise 4 - 1 (1-0 2-1 1-0
13 Mardi 28/10/2025 - 20H30 Bordeaux Nice 6 - 4 (2-1 3-2 1-1)
      
Photo hockey LM - Résultats 13ème journée - Mardi 28 octobre 2025 - Ligue Magnus
 
 
