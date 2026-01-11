Accueil
Ligue Magnus
Hockey sur glace - LM - Résultats 15, 24 et 32ème Journée - 11 Janvier 2026
Résultats de ce dimanche 11 janvier 2026 comptant pour la 15, 24 et 32ème journée du Championnat français Elite "Ligue Magnus" de Hockey sur glace.
DIMANCHE 11 JANVIER 2026
15, 24 & 32ème JOURNEE
15
Dimanche 11/01/2026 - 15h30
Grenoble
Cergy-Pontoise
4 - 5
Prl
(2-1 1-2 1-1 0-1)
24
Dimanche 11/01/2026
- 18h35
Chamonix
Rouen
4 - 3
Prl
(0-0 1-1 2-2 1-0)
32
Dimanche 11/01/2026 - 19h00
Anglet
Angers
0 - 7
(0-1 0-3 0-3)
Cliquez sur le nom de club pour obtenir sa composition et ses fiches joueurs.
NB : Cliquez sur le score pour obtenir la feuille de match.
CLASSEMENT AVANT CETTE JOURNEE
© 2026 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.
