 
Accueil   Editorial   Liens   Stages et Tournois   Boutique   Petites annonces   Partenaires   Nos flash infos  fb  twitter   RSS
 
 


Ligue Magnus
Hockey sur glace - LM - Résultats 15, 24 et 32ème Journée - 11 Janvier 2026
 
Résultats de ce dimanche 11 janvier 2026 comptant pour la 15, 24 et 32ème journée du Championnat français Elite "Ligue Magnus" de Hockey sur glace.
 
Source : Média Sports Loisirs / la rédaction La rédaction / sl
Posté par Hockey Hebdo le 11/01/2026 à 21:04

                           

 

 DIMANCHE 11 JANVIER 2026
15, 24 & 32ème JOURNEE
 
 
15 Dimanche 11/01/2026 - 15h30 Grenoble Cergy-Pontoise 4 - 5 Prl (2-1 1-2 1-1 0-1)
24 Dimanche 11/01/2026 - 18h35 Chamonix Rouen 4 - 3 Prl (0-0 1-1 2-2 1-0)
32 Dimanche 11/01/2026 - 19h00 Anglet Angers 0 - 7 (0-1 0-3 0-3)
   
Cliquez sur le nom de club pour obtenir sa composition et ses fiches joueurs.
NB : Cliquez sur le score pour obtenir la feuille de match.
 
 

  
            
 
      
 
 

CLASSEMENT AVANT CETTE JOURNEE

Photo hockey LM - Résultats 15, 24 et 32ème Journée - 11 Janvier 2026 - Ligue Magnus
 
 
© 2026 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.
 
Retour
 
Réactions sur la news
 
 
Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.

     
...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut...    
 
accueil - actualités - chroniques - interview - mentions légales     |    Site réalisé par Amenothes Conception
 