 
Accueil   Editorial   Liens   Stages et Tournois   Boutique   Petites annonces   Partenaires   Nos flash infos  fb  twitter   RSS
 
 


Ligue Magnus
Hockey sur glace - LM - Résultats 16ème journée - 14 novembre 2025
 
Résultats de ce vendredi 14 novembre 2025 comptant pour la 16ème journée du Championnat français Elite "Ligue Magnus" de Hockey sur glace.
 
Source : Média Sports Loisirs / FFHG La rédaction / cs
Posté par Hockey Hebdo le 14/11/2025 à 23:03

                           

 

VENDREDI 14 NOVEMBRE 2025
16ème JOURNEE
 
 
16 Vendredi 14/11/2025 - 20h00 Nice Rouen 1 - 4 (0-1 1-1 0-2)
16 Vendredi 14/11/2025 - 20h30 Cergy-Pontoise Briançon 3 - 2 TaB (0-2 1-0 1-0 1-0)
16 Vendredi 14/11/2025 - 20h15 Marseille Grenoble 6 - 2 (2-0 3-2 1-0)
16 Vendredi 14/11/2025 - 20h00 Gap Bordeaux 0 - 4 (0-2 0-1 0-1)
16 Vendredi 14/11/2025 - 20h30 Amiens Chamonix 4 - 5 TaB (1-0 3-2 0-2 0-1)
      
Cliquez sur le nom de club pour obtenir sa composition et ses fiches joueurs.
NB : Cliquez sur le score pour obtenir la feuille de match.
 
 

  
            
 
      
 
 

Photo hockey LM - Résultats 16ème journée - 14 novembre 2025 - Ligue Magnus
 
 
© 2025 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.
 
Retour
 
Réactions sur la news
 
 
Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.

     
...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut...    
 
accueil - actualités - chroniques - interview - mentions légales     |    Site réalisé par Amenothes Conception
 