Hockey sur glace - LM - Résultats 16ème journée - 14 novembre 2025
Résultats de ce vendredi 14 novembre 2025 comptant pour la 16ème journée du Championnat français Elite "Ligue Magnus" de Hockey sur glace.
Source : Média Sports Loisirs / FFHG
La rédaction / cs
Posté par Hockey Hebdo
le 14/11/2025 à 23:03
VENDREDI 14 NOVEMBRE 2025
16ème JOURNEE
16
Vendredi 14/11/2025 - 20h00
Nice
Rouen
1 - 4
(0-1 1-1 0-2)
16
Vendredi 14/11/2025 - 20h30
Cergy-Pontoise
Briançon
3 - 2
TaB
(0-2 1-0 1-0 1-0)
16
Vendredi 14/11/2025 - 20h15
Marseille
Grenoble
6 - 2
(2-0 3-2 1-0)
16
Vendredi 14/11/2025 - 20h00
Gap
Bordeaux
0 - 4
(0-2 0-1 0-1)
16
Vendredi 14/11/2025 - 20h30
Amiens
Chamonix
4 - 5
TaB
(1-0 3-2 0-2 0-1)
Cliquez sur le nom de club pour obtenir sa composition et ses fiches joueurs.
NB : Cliquez sur le score pour obtenir la feuille de match.
