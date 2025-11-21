Accueil
Ligue Magnus
Hockey sur glace - LM - Résultats 18ème journée - 21 novembre 2025
Résultats de ce vendredi 21 novembre 2025 comptant pour la 18ème journée du Championnat français Elite "Ligue Magnus" de Hockey sur glace.
Source : Média Sports Loisirs / FFHG
La rédaction / cs
Posté par Hockey Hebdo
le 21/11/2025 à 21:56
VENDREDI 21 NOVEMBRE 2025
18ème JOURNEE
18
Vendredi 21/11/2025 - 20h30
Cergy-Pontoise
Rouen
0 - 3
(0-1 0-0 0-2)
18
Vendredi 21/11/2025 - 20h15
Marseille
Nice
3 - 2
(1-0 1-1 1-1)
18
Vendredi 21/11/2025 - 20h30
Gap
Briançon
2 - 4
(1-1 1-2 0-1)
18
Vendredi 21/11/2025 - 20h30
Anglet
Grenoble
1 - 5
(0-4 1-1 0-0)
18
Vendredi 21/11/2025 - 20h15
Amiens
Bordeaux
2 - 5
(0-2 2-1 0-2)
18
Vendredi 21/11/2025 - 20h05
Chamonix
Angers
1 - 0
(0-0 1-0 0-0)
