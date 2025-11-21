 
Ligue Magnus
Hockey sur glace - LM - Résultats 18ème journée - 21 novembre 2025
 
Résultats de ce vendredi 21 novembre 2025 comptant pour la 18ème journée du Championnat français Elite "Ligue Magnus" de Hockey sur glace.
 
VENDREDI 21 NOVEMBRE 2025
18ème JOURNEE
 
 
18 Vendredi 21/11/2025 - 20h30 Cergy-Pontoise Rouen 0 - 3 (0-1 0-0 0-2)
18 Vendredi 21/11/2025 - 20h15 Marseille Nice 3 - 2 (1-0 1-1 1-1)
18 Vendredi 21/11/2025 - 20h30 Gap Briançon 2 - 4 (1-1 1-2 0-1)
18 Vendredi 21/11/2025 - 20h30 Anglet Grenoble 1 - 5 (0-4 1-1 0-0)
18 Vendredi 21/11/2025 - 20h15 Amiens Bordeaux 2 - 5 (0-2 2-1 0-2)
18 Vendredi 21/11/2025 - 20h05 Chamonix Angers 1 - 0 (0-0 1-0 0-0)
      
Cliquez sur le nom de club pour obtenir sa composition et ses fiches joueurs.
NB : Cliquez sur le score pour obtenir la feuille de match.
 
 

  
            
 
      
 
 

Photo hockey LM - Résultats 18ème journée - 21 novembre 2025 - Ligue Magnus
 
 
