Ligue Magnus
Hockey sur glace - LM - Résultats 19ème journée - 23 novembre 2025
 
Résultats de ce dimanche 21 novembre 2025 comptant pour la 19ème journée du Championnat français Elite "Ligue Magnus" de Hockey sur glace.
 
 DIMANCHE 23 NOVEMBRE 2025
19ème JOURNEE
 
 
   
19 Dimanche 23/11/2025 - 18h30 Bordeaux Chamonix 3 - 2 (2-1 0-1 1-0)
19 Dimanche 23/11/2025 - 18h15 Grenoble Amiens 6 - 2 (3-0 3-0 0-2)
19 Dimanche 23/11/2025 - 18h30 Briançon Anglet 4 - 3 (0-0 0-1 4-2)
19 Dimanche 23/11/2025 - 17h30 Nice Gap 4 - 1 (1-0 1-1 2-0)
19 Dimanche 23/11/2025 - 15h00 Cergy-Pontoise Marseille 1- 5 (0-4 1-1 0-0)
  
Cliquez sur le nom de club pour obtenir sa composition et ses fiches joueurs.
