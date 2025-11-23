Accueil
Editorial
Liens
Stages et Tournois
Boutique
Petites annonces
Partenaires
Nos flash infos
RSS
Ligue Magnus
Hockey sur glace - LM - Résultats 19ème journée - 23 novembre 2025
Résultats de ce dimanche 21 novembre 2025 comptant pour la 19ème journée du Championnat français Elite "Ligue Magnus" de Hockey sur glace.
Source : Média Sports Loisirs / FFHG
La redaction / cs
Posté par Hockey Hebdo
le 23/11/2025 à 20:59
Tweeter
DIMANCHE 23 NOVEMBRE 2025
19ème JOURNEE
19
Dimanche 23/11/2025 - 18h30
Bordeaux
Chamonix
3 - 2
(2-1 0-1 1-0)
19
Dimanche 23/11/2025 - 18h15
Grenoble
Amiens
6 - 2
(3-0 3-0 0-2)
19
Dimanche 23/11/2025 - 18h30
Briançon
Anglet
4 - 3
(0-0 0-1 4-2)
19
Dimanche 23/11/2025 - 17h30
Nice
Gap
4 - 1
(1-0 1-1 2-0)
19
Dimanche 23/11/2025 - 15h00
Cergy-Pontoise
Marseille
1- 5
(0-4 1-1 0-0)
Cliquez sur le nom de club pour obtenir sa composition et ses fiches joueurs.
NB : Cliquez sur le score pour obtenir la feuille de match.
© 2025 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.
Retour
Réactions sur la news
Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.
trueanal.org
...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut...
Hockeyhebdo
sur
accueil
-
actualités
-
chroniques
-
interview
-
mentions légales
| Site réalisé par
Amenothes Conception