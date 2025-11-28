Accueil
Hockey sur glace - LM - Résultats 20ème journée - 28 novembre 2025
Résultats de ce vendredi 28 novembre 2025 comptant pour la 20ème journée du Championnat français Elite "Ligue Magnus" de Hockey sur glace.
Source : Média Sports Loisirs / FFHG
La rédaction / cs
Posté par Hockey Hebdo
le 28/11/2025 à 22:57
VENDREDI 28 NOVEMBRE 2025
20ème JOURNEE
20
Vendredi 28/11/2025 - 20h00
Gap
Cergy-Pontoise
0 - 3
(0-2 0-1 0-0)
20
Vendredi 28/11/2025 - 20h05
Chamonix
Grenoble
2 - 4
(1-3 1-1 0-0)
20
Vendredi 28/11/2025 - 20h15
Amiens
Briançon
3 - 2
(0-0 2-0 1-2
20
Vendredi 28/11/2025 - 20h15
Marseille
Rouen
0 - 6
(0-3 0-2 0-1)
20
Vendredi 28/11/2025 - 20h30
Anglet
Nice
4 - 3
Prl
(2-0 0-0 1-3 1-0)
20
Vendredi 28/11/2025 - 20h30
Angers
Bordeaux
3 - 4
Prl
(1-2 0-0 2-1 0-1)
Cliquez sur le nom de club pour obtenir sa composition et ses fiches joueurs.
NB : Cliquez sur le score pour obtenir la feuille de match.
CLASSEMENT AVANT CETTE 20ème JOURNEE
