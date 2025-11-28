 
Ligue Magnus
Hockey sur glace - LM - Résultats 20ème journée - 28 novembre 2025
 
Résultats de ce vendredi 28 novembre 2025 comptant pour la 20ème journée du Championnat français Elite "Ligue Magnus" de Hockey sur glace.
 
VENDREDI 28 NOVEMBRE 2025
20ème JOURNEE
 
 
 
20 Vendredi 28/11/2025 - 20h00 Gap Cergy-Pontoise 0 - 3 (0-2 0-1 0-0)
20 Vendredi 28/11/2025 - 20h05 Chamonix Grenoble 2 - 4 (1-3 1-1 0-0)
20 Vendredi 28/11/2025 - 20h15 Amiens Briançon 3 - 2 (0-0 2-0 1-2
20 Vendredi 28/11/2025 - 20h15 Marseille Rouen 0 - 6 (0-3 0-2 0-1)
20 Vendredi 28/11/2025 - 20h30 Anglet Nice 4 - 3 Prl  (2-0 0-0 1-3 1-0)
20 Vendredi 28/11/2025 - 20h30 Angers Bordeaux 3 - 4 Prl (1-2 0-0 2-1 0-1)
    
CLASSEMENT AVANT CETTE 20ème JOURNEE

Photo hockey LM - Résultats 20ème journée - 28 novembre 2025 - Ligue Magnus
 
 
