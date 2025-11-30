 
Ligue Magnus
Hockey sur glace - LM - Résultats 21ème journée - 30 novembre 2025
 
Résultats de ce dimanche 30 novembre 2025 comptant pour la 21ème journée du Championnat français Elite "Ligue Magnus" de Hockey sur glace.
 
Source : Média Sports Loisirs / FFHG La rédaction / cs
Posté par Hockey Hebdo le 30/11/2025 à 20:30

                           

 

 DIMANCHE 30 NOVEMBRE 2025
21ème JOURNEE
 
 
   
21 Dimanche 30/11/2025 - 15h00 Cergy-Pontoise Anglet 2 - 3 TaB (0-0 1-2 1-0 0-1)
21 Dimanche 30/11/2025 - 17h30 Nice Amiens 1 - 3 (0-0 1-2 0-1)
21 Dimanche 30/11/2025 - 18h15 Grenoble Angers 6 - 4 (1-2 2-2 3-0)
21 Dimanche 30/11/2025 - 18h30 Briançon Chamonix 4 - 2 (0-1 3-0 1-1)
21 Dimanche 30/11/2025 - 20h00 Rouen Bordeaux 2 - 3 TaB (1-1 0-1 1-0 0-1)
21 Dimanche 30/11/2025 - 18h30 Marseille Gap 4 - 1 (0-0 1-1 3-0)
  
CLASSEMENT AVANT CETTE JOURNEE

Photo hockey LM - Résultats 21ème journée - 30 novembre 2025 - Ligue Magnus
 
 
