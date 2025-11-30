Accueil
Editorial
Liens
Stages et Tournois
Boutique
Petites annonces
Partenaires
Nos flash infos
RSS
Ligue Magnus
Hockey sur glace - LM - Résultats 21ème journée - 30 novembre 2025
Résultats de ce dimanche 30 novembre 2025 comptant pour la 21ème journée du Championnat français Elite "Ligue Magnus" de Hockey sur glace.
Source : Média Sports Loisirs / FFHG
La rédaction / cs
Posté par Hockey Hebdo
le 30/11/2025 à 20:30
Tweeter
DIMANCHE 30 NOVEMBRE 2025
21ème JOURNEE
21
Dimanche 30/11/2025 - 15h00
Cergy-Pontoise
Anglet
2 - 3
TaB
(0-0 1-2 1-0 0-1)
21
Dimanche 30/11/2025 - 17h30
Nice
Amiens
1 - 3
(0-0 1-2 0-1)
21
Dimanche 30/11/2025 - 18h15
Grenoble
Angers
6 - 4
(1-2 2-2 3-0)
21
Dimanche 30/11/2025 - 18h30
Briançon
Chamonix
4 - 2
(0-1 3-0 1-1)
21
Dimanche 30/11/2025 - 20h00
Rouen
Bordeaux
2 - 3
TaB
(1-1 0-1 1-0 0-1)
21
Dimanche 30/11/2025 - 18h30
Marseille
Gap
4 - 1
(0-0 1-1 3-0)
Cliquez sur le nom de club pour obtenir sa composition et ses fiches joueurs.
NB : Cliquez sur le score pour obtenir la feuille de match.
CLASSEMENT AVANT CETTE JOURNEE
© 2025 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.
Retour
Réactions sur la news
Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.
trueanal.org
...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut...
Hockeyhebdo
sur
accueil
-
actualités
-
chroniques
-
interview
-
mentions légales
| Site réalisé par
Amenothes Conception