Ligue Magnus
Hockey sur glace - LM - Résultats 22 et 34ème Journée - 18 Janvier 2026
Résultats de ce dimanche 18 janvier 2026 comptant pour la 22 et 34ème journée du Championnat français Elite "Ligue Magnus" de Hockey sur glace.
Source : Média Sports Loisirs / la rédaction
La rédaction / sl
Posté par Hockey Hebdo
le 18/01/2026 à 21:01
DIMANCHE 18 JANVIER 2026
22 & 34ème JOURNEE
22
Dimanche 18/01/2026 - 18h30
Bordeaux
Grenoble
4 - 2
(1-0 2-2 1-0)
34
Dimanche 18/01/2026
- 18h30
Briançon
Anglet
3 - 2
Prl
(1-1 0-0 1-1 1-0)
Cliquez sur le nom de club pour obtenir sa composition et ses fiches joueurs.
NB : Cliquez sur le score pour obtenir la feuille de match.
CLASSEMENT AVANT CETTE JOURNEE
© 2026 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.
